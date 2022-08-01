北部增2例本土BA.5 研判感染源來自社區

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北1日電）指揮中心今天公布，國內新增2例BA.5本土個案，分別為北部30多歲的男性及女性，皆無半年內出國紀錄，研判感染源來自社區，兩人各有1名接觸者採檢陽性，待基因定序。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增54例Omicron亞型變異株BA.4及BA.5確定病例，分別為2例本土個案及52例境外移入；其中境外移入個案有BA.4株1例及BA.5株51例。

今天新增2例本土BA.5個案，均為北部地區30多歲個案，男女各一，男性個案已接種3劑疫苗，半年內無出國紀錄，7月24日開始發燒，自行就醫PCR陽性、Ct值21，經基因定序檢出BA.5。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，經匡列2名同住家人採檢，有1人陽性、Ct值32，7月25日曾開車帶指標個案就醫，28日就發病，研判是被指標個案傳染，仍待基因定序，感染源應來自社區。

羅一鈞說明，另一名30多歲女性個案曾接種2劑疫苗，半年內無出國紀錄，7月23日發病、快篩陰性，但因症狀持續，24日進行PCR呈現陽性、Ct值19，基因定序檢出BA.5。

30多歲女性個案6名同住家人目前檢驗均陰性，3名職場接觸者已有2人陰性、1人陽性，這名陽性接觸者雖於7月24日確診，但Ct值小於30，定序結果尚未出爐，兩人是否有關還未定，研判社區感染可能性高。

上週共針對148例本土病例進行定序，其中4例檢出BA.5，包含今天公布的北部30多歲男女，及2例船廠接觸者、均為孩童。本土Omicron亞型變異株累計檢出13例，皆為BA.5，有4起為社區感染，3起在北部、1起在南部。

另外，針對BA.2.75疫情，國內至今累計2例BA.2.75個案，都是輕症，均為境外移入病例，分別自印度及泰國入境；羅一鈞說，由於BA.2.75突變數量較多，外界擔心傳播力比原本BA.1、BA.2更強，但BA.2.75相較BA.4、BA.5資訊較少，國際仍以BA.5疫情為主，未來會持續嚴密關注BA.2.75。（編輯：陳政偉）1110801