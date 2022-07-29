BA.5疫情估8月升溫 王必勝：維持現行防疫措施

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指揮中心指揮官王必勝表示，8月可能出現BA.5本土疫情流行，單日確診不排除回升至5萬例，將維持現行防疫措施。圖為民眾28日前往世貿一館漫畫博覽會。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北29日電）本土疫情稍降溫，但鄰近國家Omicron BA.5亞變種病毒疫情飆高，指揮中心指揮官王必勝表示，8月可能出現BA.5本土疫情流行，單日確診不排除回升至5萬例，將維持現行防疫措施。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍降溫，加上中元節將至，宗教相關防疫措施、戴口罩等規定是否鬆綁，備受矚目。

中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天下午在疫情記者會中表示，近來鄰近國家Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情持續升溫，日本、韓國確診數都很多，且新一波疫情的高峰未到，將持續關注各國疫情走向。

王必勝說，據推估，國內8月可能陸續出現BA.4、BA.5病例，單日確診數回升至5萬例都有可能，8月將維持現行防疫措施，嚴密觀察疫情狀況，再研議後續鬆綁。

據統計，目前本土BA.5確診病例累計11例。王必勝表示，11例個案中有7例是接機染疫，另有3例在南部、1例在北部，未來有新的情形會再報告；此外，外界也相當關心高雄船廠染疫員工定序結果是否為BA.5，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，定序結果尚未出爐，還須1到2天。

至於宗教場所防疫措施，王必勝說，目前宗教場所限制已相當寬鬆，將維持現行措施，建議民眾參加宗教活動時如無法與不特定對象保持社交距離，務必勤洗手、戴口罩，做好防疫。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共8955床、空床5757床、空床率64.3%，其中台北區51.1%、北區62.1%、中區72.1%、南區58.7%、高屏區66.2%、東區90.1%；53家集中檢疫所共7610床、空床數4497床、空床率59.1%；31家地方加強型防疫旅館1854床、空床數750床、空床40.5%。

據統計，昨天共開4607人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共4013份、默沙東「莫納皮拉韋」594人份，今年以來累計開立約43萬3420人，包括共35萬3417人份倍拉維及8萬3人份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110729

（指揮中心提供）