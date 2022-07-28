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高雄船廠BA.5個案職場感染可能低 社區恐有其他傳播鏈

2022/7/28 14:44（7/28 15:01 更新）
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圖為5月17日高雄民生醫院社區篩檢站民眾採檢情況。（中央社檔案照片）
圖為5月17日高雄民生醫院社區篩檢站民眾採檢情況。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）高雄船廠BA.5株不明感染源案，指標個案為5旬船廠工，確定有家庭群聚，但職場定序竟暫無人感染BA.5，指揮中心研判職場感染可能性降低，社區恐有其他BA.5正在傳播中。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，台灣南部船廠出現員工感染BA.5，造成家庭群聚，船廠確診員工定序持續進行中，中央流行疫情指揮中心日前研判疫情源頭在職場可能性高。

經過兩次船廠員工採檢，累計14例陽性個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞在今天下午疫情記者會中說明，第一次職場採檢出的10名陽性個案，挑出7名病毒量高的個案進行定序，其中4人檢出BA.2株，Ct值介於23至29，剩餘3人病毒量太低導致無法定序。

職場第二次採檢出的4名陽性個案，2人較可能為舊案、2人為新案，羅一鈞說，地方衛生單位將進一步針對2名新案進行定序；根據現階段職場定序結果，研判職場感染可能性降低，社區有其他BA.5傳播鏈，換句話說，恐有其他不明感染源的BA.5潛伏在社區傳播中。

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羅一鈞說，擔心BA.5疫情在社區中已有感染途徑、傳播鏈產生，可能將慢慢取代BA.2成為主流株，預估流行期會發生在8月中下旬，全國各區都會抽樣定序，瞭解BA.5疫情在本土占比，同時持續監測在重複感染、重症個案是否出現BA.5，提醒符合施打疫苗資格的民眾儘速接種，以利盡快取得保護力。

至於高雄船廠相關疫情指標個案的3名家人，已有2人確診，經病毒基因定序確認皆為BA.5株，為國內首起BA.5家庭群聚。羅一鈞說，高雄船廠工家庭群聚的BA.5與先前公布的社區感染北部女性BA.5序列不同。（編輯：張雅淨）1110728

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