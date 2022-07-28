高雄船廠職場接觸確診者 基因定序暫無檢出BA.5

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（中央社記者蔡孟妤高雄28日電）高雄船廠有員工染BA.5，高雄市衛生局針對職場接觸者陸續進行3次採檢，目前已完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2，另有2件尚待基因定序。高市府評估職場疫情風險不高。

高雄船廠25日公布新增一起COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株BA.5傳播群聚，指標個案為5旬船廠工，初步研判為疑似家庭及職場群聚感染。

中央流行疫情指揮中心昨天表示，指標個案3名家人，已有2人確診，分別為小於5歲及小於10歲男孩，定序結果出爐，皆為BA.5株。

另針對職場接觸者部分，高雄市衛生局分別於23、25、27日進行共3次採檢。衛生局今天發布新聞稿表示，第1次23日採檢117人，10人陽性，其中8人為新確診個案，Ct值介於23至36，另2人為今年5月或7月中旬曾確診個案。

新確診個案檢體送基因定序，但有部分因病毒量不足（Ct值偏高）而失敗，總共完成4個檢體基因定序，結果均為BA.2。衛生局表示，在基因定序失敗檢體中，有1案是指標個案同船密切接觸者，13日快篩陽確診，23日PCR陽性。

另第2次於25日採檢107人，4人陽性，其中2案研判為舊案，2案PCR陽性檢體尚待基因定序。第3次則於昨天採檢103人，2人陽性，均研判為舊案，未送基因定序。衛生局表示，目前評估職場疫情風險不高。（編輯：陳仁華）1110728