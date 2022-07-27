高雄船廠BA.5案屬家庭群聚 首見本土兒童個案

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北27日電）高雄船廠出現BA.5株不明感染源疫情，指標個案為5旬船廠工。指揮中心說明，指標個案2名染疫男孩定序皆為BA.5株，此為國內首見感染BA.5兒童本土病例，確認為家庭群聚。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情，台灣南部船廠新增一起BA.5社區傳播群聚，此案初步研判為疑似家庭及職場群聚感染，接觸者採檢陽性個案待定序中。

指標個案3名家人，已有2人確診。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，2名染疫家人定序結果出爐，皆為BA.5株；染疫家人均為男孩，年齡分別為小於5歲及小於10歲。小於5歲個案症狀為發燒、嘔吐、腹痛等症狀，Ct值為21.6；小於10歲個案為無症狀，Ct值為21.1。

羅一鈞說，2名染疫小孩皆完成7天居家照護。先前BA.5本土個案均與接機有關，甚至連前2例社區感染個案，皆為成人病例。高雄船廠指標個案2名染疫孩子是國內首見BA.5本土兒童個案。先前社區感染案也有家人染疫，但病毒量低導致無法定序，船廠工確診家人定序出爐，確認為BA.5家庭群聚。

羅一鈞重申，船廠案感染源方面，從社區感染可能性不能完全排除，但7月11日出現症狀的孩童在發病前2天都沒出門，身為照顧者的媽媽也沒有確診，推測在船廠工作的家人染疫後，把病毒帶回家裡可能性高，但仍待船廠確診員工定序出爐才能綜合研判。（編輯：屈享平）1110727