7/27本土2萬5521例、28死 增3例兒童重症皆為MIS-C

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北27日電）國內今天COVID-19本土病例新增持續2萬多例，死亡人數增28人，創5月15日後新低，也是時隔72天後死亡數再次少於30人，新增3例染疫兒童重症個案，皆為MIS-C病例。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午疫情記者會說明，今天新增2萬5521例本土個案，確診數與前一天相當，比上週同期略低，整體疫情呈現緩慢下降趨勢；另外，境外移入增171例。

確診個案新增中重症154例（中症110例、重症44例），其中28人死亡。今天新增最年輕死亡個案為30多歲男性，有癌症病史，接種過3劑疫苗，7月11日確診，7月18日轉入一般病房治療癌症，7月24日死亡，但考量死亡證明書同時記載COVID-19及癌症，決定將這名個案列入染疫死亡名單。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天沒有新增兒童死亡個案，但新增3例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）病例，都沒有慢性病史。今天年紀最小的個案是1歲男童，5月27日確診，7月20日開始發燒至39度，伴隨食慾下降、嘔吐等症狀。

羅一鈞說，家屬於7月23日帶著男童前往門診，檢查發現有結膜炎及嘴唇充血，疑似MIS-C，當天安排住院，7月26日因為嘔吐、持續肝指數升高，轉加護病房，目前仍在加護病房治療中。

還有一名3歲女童無慢性病史，羅一鈞說明，5月23日確診，7月19日發燒至40度，伴隨腹痛、腹瀉等症狀，7月22日前往急診，疑似MIS-C安排住院，接受藥物治療後病狀好轉，已於今天出院。

另一名5歲女童無慢性病史，7月2日確診，7月19日起出現發燒、鼻塞、流鼻水、頸部淋巴結腫等症狀，7月22日因為症狀持續門診就醫，疑似MIS-C安排住院，7月23日因發燒持續且紅疹、結膜紅、腹瀉、胸痛等症狀，轉院至醫學中心，目前仍在一般病房治療。

羅一鈞提醒，雖然現階段本土確診病例數持續下降，疫情處於低點，但幾乎每天都有新增的MIS-C個案，幼兒施打疫苗後，對於MIS-C防護效果高達90%以上，呼籲家長務必讓家中孩子接種至少1劑疫苗，可預防腦炎及MIS-C。

國內12歲以下兒童重症累計123例，25例是腦炎、19名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、58例MIS-C、1例心肌炎、3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及例到院前死亡；上述個案已有25人死亡，9例腦炎、4例肺炎、1例心肌炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。

根據指揮中心統計，今年1月至7月26日，本土輕症、無症狀個案累計441萬8655例、占99.54%，中症累計1萬1368例、占0.26%，重症累計9125例、占0.2%，其中死亡累計7861人。（編輯：陳政偉）1110727

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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