嬰幼兒莫德納疫苗配送27萬劑 羅一鈞提2點籲家長別等

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）莫德納嬰幼兒疫苗今天開打，首批完成配送27萬劑，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，8、9月疫情恐捲土重來、莫德納僅需2劑可得完整保護等2大因素，盼家長別等。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，疫苗接種作業不間斷，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，首批莫德納嬰幼兒疫苗27萬劑已配送至所有縣市。這次到貨45萬劑，預估可接種90萬人。

莊人祥說，台灣6個月至5歲嬰幼兒約有80萬人，其中有18萬人感染，不管接種多踴躍，不可能超過62萬人施打，莫德納嬰幼兒疫苗是充足的。據指揮中心統計，0到5歲重症個案占兒童重症6成以上，鼓勵家長儘速帶家中符合接種資格孩子施打疫苗，增加保護力。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近期國內疫情趨緩，再加上有些家長可能看到網路資料，認為輝瑞疫苗副作用少，還在猶豫要讓家中嬰幼兒接種莫德納或輝瑞疫苗，但他建議家長不要再等了。首先，疫情一向多變，很多專家認為Omicron BA.5疫情恐會在8、9月捲土重來。

再者，即使等到輝瑞嬰幼兒疫苗開放接種，輝瑞嬰幼兒疫苗完整接種為3劑，反觀莫德納嬰幼兒疫苗完整接種只需要2劑，換句話說，施打莫德納嬰幼兒疫苗最短1個月內就可獲得完整保護力，輝瑞嬰幼兒疫苗最快要3個月才能取得完整保護力，建議家長將上述2大因素納入考慮。

指揮中心指揮官王必勝說，輝瑞嬰幼兒疫苗正在簽約，只要採購程序進行好，會盡快提供給家長做選擇；至於次世代疫苗購買，也是指揮中心重點工作，國際尚未有相關產品上市，會每天密切追蹤相關進度，包括生產、被核准的進度及採購合約程度。

另外，指揮中心今天下午宣布，自7月22日起，開放因工作需求出國的18歲以上民眾接種疫苗第2次追加劑，也就是俗稱的第4劑，應與第3劑間隔150天以上；有媒體詢問，留學生是否在開放範圍，王必勝表示，這次還沒有開放留學生，未來將依據實際需求，考慮放寬必要性。

指揮中心統計，昨天COVID-19疫苗接種3萬373人次，截至目前為止累計接種5897萬2465人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.5%、第2劑85.6%、基礎加強劑接種率0.83%、追加劑接種率71%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.77%。（編輯：陳政偉）1110721