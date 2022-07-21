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首例染疫童併發心肌炎亡 0到5歲占兒童重症63%

2022/7/21 14:27（7/21 15:07 更新）
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國內21日新增首例兒童染疫COVID-19併發心肌炎死亡個案，另增4例兒童重症。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國內21日新增首例兒童染疫COVID-19併發心肌炎死亡個案，另增4例兒童重症。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）國內今天新增首例兒童染疫COVID-19併發心肌炎死亡個案，還添4例兒童重症，0到5歲兒童占12歲以下兒童重症63%，指揮中心呼籲，家長儘速帶家中6個月以上孩子接種疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會表示，今天新增2萬4907例本土個案，確診個案新增中重症231例（149例中症、82例重症），其中74人死亡；另外，境外移入個案264人。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，今天新增一名兒童死亡個案，為3歲男童，有發展遲緩病史，7月12日因出現發燒至40度、腹瀉食慾及活力下降等症狀至急診，發現血壓偏低、呼吸急促且有胸凹現象，採檢陽性確診，當天安排住院。

個案7月13日病況惡化，插管轉加護病房，使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物，經過救治仍不幸於7月17日因多重器官功能惡化過世，死因為急性心肌炎及新冠感染。這案是台灣首例兒童染疫併發心肌炎死亡。

今天新增4例重症兒童，分別為3例「孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C

MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科

MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2%

發生年齡
介於0至19歲，以6至12歲居多

發生時間
通常是染疫康復後2至6週發生

診斷要件
有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：
◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎
◎低血壓或休克
◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常
◎凝血功能異常
◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛

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）和1例肺炎重症。值得注意的是，肺炎重症兒童為一名8個月大男嬰，7月6日開始發燒，7月7日活力下降，至急診X光顯示肺炎，檢驗陽性確診，初診斷為肺炎合併呼吸窘迫、敗血性休克。

羅一鈞說明，醫院將這個案收治加護病房，使用呼吸器，驗出3種病毒，除新冠病毒外，並透過尿液驗出肺炎鏈球菌及血液驗出綠膿桿菌，使用瑞德西韋、抗生素等藥物，確認診斷為多重感染合併肺炎及敗血症，是國內首例多重感染兒童個案。

據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計108例，其中99例未接種過疫苗、僅有9例接種過1劑疫苗，0到5歲重症個案為68例，占總體63%、6至12歲重症個案為40例，占總體37%。

莊人祥表示，今天本土新增個案數相較昨天下降7.6%，與上週同期相比降9.7%，預估這兩天新增個案數可能會降至2.4萬例以下。據統計，今年1月至7月20日，本土輕症、無症狀個案累計428萬5325例、占99.55%，中症累計1萬960例、占0.25%，重症累計8745例、占0.20%。（編輯：吳協昌）1110721

（指揮中心提供）
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