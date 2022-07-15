嬰幼兒接種COVID-19疫苗若持續躁動 醫提醒就醫

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嬰幼兒COVID-19疫苗將開打，高雄市醫師公會秘書長王志祿（左）提醒，若小朋友接種後有持續躁動或哭鬧、嗜睡、食慾不振、發燒超過48小時等情況，務必盡速就醫，並告知疫苗接種史。中央社記者曾以寧攝 111年7月15日

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）嬰幼兒COVID-19疫苗將開打，醫師提醒，若小朋友接種後有持續躁動或哭鬧、嗜睡、食慾不振、發燒超過48小時、注射部位紅斑及腫脹等情況，務必盡速就醫，並告知疫苗接種史。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議，會後召開記者會，高雄市醫師公會祕書長王志祿出席說明嬰幼兒接種COVID-19疫苗須注意事項。

王志祿說，雖然好像兒童染疫病例較成人少、症狀好像也較輕，但其實從高雄今天確診病例來看，0到4歲幼童就占6%，而且每一個0到4歲個案都是「重量級」病例，需要家長花心力照顧，容易造成爸媽跟著染疫，兒童染疫也還是有可能造成中重症或MIS-C（孩童多發性系統發炎症候群），「反正小朋友都是輕症，趕快得一得」的觀念是誤會。

預防兒童、幼兒中重症，王志祿說，最好的方法就是打疫苗，研究發現疫苗可降低7到9成的重症，施打2劑疫苗對預防MIS-C可達8到9成，接種疫苗利大於弊。

王志祿並提醒，如果孩子接種疫苗後持續躁動、哭鬧、接種部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒超過48小時、注射部位紅斑及腫脹，或是接種後28天內有心悸、運動耐受不良、胸痛、胸口壓迫感或不適症狀、呼吸急促、暈厥等情況，務必盡速就醫，並告知疫苗接種史。

陳其邁說，7月23日起針對滿2歲到5歲幼兒將開設疫苗接種站，即起可上市府網站預約，2歲以下幼兒則希望盡量到醫療院所接種，即起可上網預約到224家幼兒疫苗合約院所接種。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，中央配發高雄市共約3萬8000劑嬰幼兒疫苗，社區接種站約釋出7500劑供預約，目前已預約名額約占1/3到1/2，尚有空額可以預約。

因應小朋友打疫苗可能躁動哭鬧，現場若無區隔又可能影響其他小朋友和家長，高市府表示，將拉大動距、區隔場域，並設置關卡，打針後有多一點安撫時間，也會安排活動分散小朋友注意力。

為促長輩打疫苗，高市府指出，先前已發放第4劑接種通知書，將發放第2波「催打令」，15、16日在家樂福愛河店完成疫苗接種，還可享有多項餐飲優惠。（編輯：謝雅竹）1110715