7/21本土2萬4907例 增74死、231例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北21日電）指揮中心公布，今天新增2萬4907例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症231例（149例中症、82例重症），其中74人死亡；另境外移入增264例。

國內COVID-19疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會表示，今天本土新增個案數相較昨天下降7.6%，與上週同期相比降9.7%，預估這兩天新增個案數可能會降至2.4萬例以下。據統計，今年1月至7月20日，本土輕症、無症狀個案累計428萬5325例、占99.55%，中症累計1萬960例、占0.25%，重症累計8745例、占0.20%。（編輯：吳協昌、管中維）1110721

疾管署新聞稿全文如下：

中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增25,171例COVID-19確定病例，分別為24,907例本土個案及264例境外移入；另確診個案中新增74例死亡。



指揮中心表示，今日新增之24,907例本土病例，為11,239例男性、13,647例女性，21例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市（4,365例），臺中市（3,115例），臺北市（2,677例），桃園市（2,520例），高雄市（2,517例），臺南市（2,024例），彰化縣（1,151例），屏東縣（759例），新竹縣（693例），苗栗縣（644例），雲林縣（643例），新竹市（594例），宜蘭縣（543例），嘉義縣（529例），南投縣（452例），花蓮縣（407例），基隆市（381例），臺東縣（326例），嘉義市（245例），澎湖縣（168例），金門縣（133例），連江縣（21例）。



指揮中心指出，今日新增74例本土病例死亡個案，為43例男性、31例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、71例具慢性病史、41例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月22日至7月19日，死亡日期介於5月22日至7月18日。



指揮中心說明，今日新增264例境外移入個案中，為148例男性、116例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國（11例）、加拿大（4例）、泰國及德國（各3例）、土耳其、阿拉伯聯合大公國及日本（各2例）、西班牙、紐西蘭及英國（各1例）移入，另234例感染國家調查中。入境日期介於今年7月4日至7月20日。



指揮中心統計，截至目前國內累計14,411,916例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含10,042,236例排除），其中4,362,227例確診，分別為17,656例境外移入，4,344,517例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計8,392例COVID-19死亡病例，其中8,377例本土，個案居住縣市分布為新北市1,893例、臺北市986例、臺中市815例、高雄市761例、桃園市639例、臺南市631例、彰化縣484例、屏東縣348例、雲林縣244例、南投縣237例、基隆市198例、苗栗縣174例、嘉義縣171例、宜蘭縣167例、花蓮縣144例、嘉義市133例、新竹縣130例、臺東縣115例、新竹市80例、澎湖縣16例、金門縣11例；另15例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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