逛街趕公車要戴口罩嗎？王必勝：以能否和不特定對象保持距離判斷

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民眾好奇逛街、趕公車是否可免戴口罩。指揮官王必勝表示，民眾不妨以能否和不特定對象保持社交距離判斷。圖為19日中研院內有外籍生將口罩拉下邊散步邊聊天。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北20日電）指揮中心明訂，室內外運動可免戴口罩，民眾好奇逛街、趕公車是否也可免戴口罩。指揮官王必勝表示，民眾不妨改以能否和不特定對象保持社交距離，判斷是否需戴口罩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心昨天鬆綁口罩規定，指揮官王必勝認為散步也算運動，戶外從事運動本來就可免戴口罩，引來各界議論逛街、趕公車是否也能免戴口罩。

王必勝今天下午在疫情記者會中表示，怎麼樣才算「運動」確實難以界定，民眾不妨改以能否和不特定對象保持社交距離，作為是否戴口罩的判斷依據。

王必勝舉例，民眾到河濱公園運動、散步，如果周圍都很空曠當然可以不用戴口罩，但如果到百貨公司散步當作運動，要和不特定對象維持社交距離就有難度，這時候就應該戴口罩。

他提醒，指揮中心雖然公布特定狀況可不用佩戴口罩，但民眾還是要隨身攜帶口罩，一旦無法保持社交距離就要戴上。

王必勝也表示，指揮中心訂定防疫措施規定，是為了讓民眾有所依據，不是為了處罰民眾，建議地方政府如發現違反規定者還是先勸導，也希望民眾發揮國民素質，主動遵守防疫規定。

民進黨桃園市長參選人林智堅、桃園市長鄭文燦日前參加活動時，被民眾發現在逐桌敬酒時沒有戴口罩，桃園市衛生局喊罰。

王必勝說，根據現行規定，民眾在營業的餐飲業場所仍不可逐桌敬酒，相關鬆綁措施都有討論，將等風險可接受時再考慮開放。（編輯：張雅淨）1110720