疫苗第4劑50歲以上接種 台北市21至22日開放平台預約

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台北市長柯文哲宣布，21日中午12時至22日下午5時，符合資格的民眾可上網預約施打第4劑疫苗。圖為民眾前往台北車站疫苗接種站接種疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）50歲以上民眾明天起可接種第4劑COVID-19疫苗，台北市長柯文哲宣布，今天中午12時至明天下午5時，台北市疫苗接種登記系統緊急開放，符合資格的民眾可上網預約在下週施打。

中央流行疫情指揮中心昨天宣布，22日起擴大COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗第4劑接種對象，開放50歲以上民眾施打，須與第3劑間隔5個月。

台北市政府今天上午舉行7大振興方案公布記者會，柯文哲會後受訪時表示，針對大家關心的疫苗，因為中央昨天突然宣布50歲以上可以打第4劑，所以地方自主應變，今天中午12時到明天下午5時開放台北市疫苗接種登記系統預約。

柯文哲指出，登記系統原本是每週二、三開放，這次因應中央緊急重啟，符合資格的民眾可以預約在下週施打，並正在規劃造冊及大規模施打等方式，細節需要一點時間準備，所以下週宣布。（編輯：李亨山）1110721