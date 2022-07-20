更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

8月疫情能否跌破萬例 陳秀熙：BA.4、BA.5是關鍵[影]

2022/7/20 11:49（7/20 11:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
影片來源：新冠肺炎科學防疫園地

（中央社記者許秩維台北20日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，台灣疫情已經從大流行走入地方流行，如能守住BA.4及BA.5，預估8月底可降至萬例以下；但若BA.4及BA.5增至50%以上，疫情可能再上升。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析台灣最新的Omicron疫情現況。

陳秀熙指出，台灣Omicron疫情目前已經從大流行走入地方流行，如能好好守住BA.4及BA.5，預估7月底個案數可降至1萬4464例，8月底降至7496例；若未來BA.4及BA.5增加至50%以上，有可能造成疫情再上升。

觀察台灣地理區域感染曲線，陳秀熙認為，各地區疫情已逐漸收斂至單日族群感染率0.13%，且各年齡層皆有收斂，可見年齡及地理區域皆達地方流行標準，建議大家應以正常心態面對BA.4及BA.5入侵，恢復新常態生活。

除了疫情，中重症及死亡也是重要評估指標，陳秀熙提到，根據台灣目前中重症及死亡下降趨勢評估照護效益，預防中症、重症及死亡效益分別達74%、69%、54%，照護對預防各年齡中症效益皆達70%以上，顯示台灣中重症及死亡有明顯下降趨勢。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

雖然台灣在疫情、中重症及死亡已有下降趨勢，但陳秀熙也表示，民眾的內心恐懼，可能造成慢性病、癌症及其他重大疾病的延遲就醫，或因醫療能量緊縮，影響到這些疾病的照護，進而造成非預期的「超額死亡」。

陳秀熙提到，台灣今年5月超額死亡18%、6月超額死亡43%，COVID-19占超額死亡的比率為63%，另外37%來自於間接死亡；若未解決民眾懼怕心理且醫療量能未能正常化，7月及8月超額死亡將達28%及22%，為有效下降全死因死亡率，須恢復新常態生活及醫療量能正常化。（編輯：張芷瑄）1110720

陳秀熙
長新冠人數被低估？指揮中心：有健保即獲合適醫療 陳秀熙：本土疫情收斂 8月底確診可望跌破萬例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族