8月疫情能否跌破萬例 陳秀熙：BA.4、BA.5是關鍵[影]

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影片來源：新冠肺炎科學防疫園地

（中央社記者許秩維台北20日電）台大公衛學者陳秀熙今天表示，台灣疫情已經從大流行走入地方流行，如能守住BA.4及BA.5，預估8月底可降至萬例以下；但若BA.4及BA.5增至50%以上，疫情可能再上升。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析台灣最新的Omicron疫情現況。

陳秀熙指出，台灣Omicron疫情目前已經從大流行走入地方流行，如能好好守住BA.4及BA.5，預估7月底個案數可降至1萬4464例，8月底降至7496例；若未來BA.4及BA.5增加至50%以上，有可能造成疫情再上升。

觀察台灣地理區域感染曲線，陳秀熙認為，各地區疫情已逐漸收斂至單日族群感染率0.13%，且各年齡層皆有收斂，可見年齡及地理區域皆達地方流行標準，建議大家應以正常心態面對BA.4及BA.5入侵，恢復新常態生活。

除了疫情，中重症及死亡也是重要評估指標，陳秀熙提到，根據台灣目前中重症及死亡下降趨勢評估照護效益，預防中症、重症及死亡效益分別達74%、69%、54%，照護對預防各年齡中症效益皆達70%以上，顯示台灣中重症及死亡有明顯下降趨勢。

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雖然台灣在疫情、中重症及死亡已有下降趨勢，但陳秀熙也表示，民眾的內心恐懼，可能造成慢性病、癌症及其他重大疾病的延遲就醫，或因醫療能量緊縮，影響到這些疾病的照護，進而造成非預期的「超額死亡」。

陳秀熙提到，台灣今年5月超額死亡18%、6月超額死亡43%，COVID-19占超額死亡的比率為63%，另外37%來自於間接死亡；若未解決民眾懼怕心理且醫療量能未能正常化，7月及8月超額死亡將達28%及22%，為有效下降全死因死亡率，須恢復新常態生活及醫療量能正常化。（編輯：張芷瑄）1110720