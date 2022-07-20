王必勝：BA.5若在社區流行 單日可能逾4萬例

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北20日電）國內連續8天單日確診維持2萬例上下，也一度降至1.7萬例，但國際BA.5疫情再起，學者預估下波本土社區流行單日將再飆破4萬例，指揮中心指揮官王必勝今天表示，確實有可能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情整體趨勢往下降，但近期國際Omicron亞型變異株BA.4、BA.5疫情再起，尤其BA.5已在各國陸續取代BA.2成為主流株，台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙今天表示，預估國內8月中旬BA.4、BA.5占比達4成，一旦攀升至55%以上，單日確診數可能再度回到4萬例。

對此，中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝在下午疫情記者會中表示，雖然多數專家、學者預測國內BA.5社區流行將於8月中旬發生，但實際時程無法確定，屆時本土個案數須根據實際狀況印證，但當BA.5開始在社區流行，單日確診數確實有可能飆破4萬例。

有媒體詢問，國際新一波COVID-19疫情又起，中央是否估算下一波疫情人數、醫療量能推估，王必勝強調，防疫團隊持續透過各種模型推估未來疫情趨勢，也會檢視各國疫情，現階段發現各國疫情差異很大，甚至有的疫情上升很陡峭，會持續監測台灣鄰近國家狀況，包含確診數及重症、死亡率。

王必勝表示，今年4至5月國內本土疫情大流行時，確診數高、醫療使用率高，但醫療量能沒有到非常吃緊的程度，中央與地方都有持續監控調度，由於最近疫情趨緩，希望醫院回歸到原本的醫療服務，未來也將會持續透過滾動式調整，因應疫情變化。

全台專責、負壓病房共1萬78床、空床6227床、空床率61.8%，其中台北區49.3%、北區59%、中區68.8%、南區60.6%、高屏區70.7%、東區73.3%；53家集中檢疫所共7610床、空床數4694床、空床率61.7%；34家地方加強型防疫旅館2431床、空床數1151床、空床47.4%。

據統計，昨天共開6384人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5618份、默沙東「莫納皮拉韋」766人份，今年以來累計開立約40萬1381人，包括共32萬5723人倍拉維及7萬5658人份莫納皮拉韋。（編輯：陳政偉）1110720

（指揮中心提供）