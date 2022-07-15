更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看
生活

動滋健身券1000元7/18起登記 抽籤資格、領用方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展9/300
首頁 / 生活

BA.5首例社區感染 羅一鈞：重複感染症狀可能比前次輕

2022/7/15 15:39（7/15 16:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內出現首例BA.5本土社區感染病例，指揮中心表示，BA.5傳染力較強，但重症風險並未增加，重複感染症狀可能比前次輕微。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國內出現首例BA.5本土社區感染病例，指揮中心表示，BA.5傳染力較強，但重症風險並未增加，重複感染症狀可能比前次輕微。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北15日電）國內出現首例BA.5本土社區感染病例，指揮中心表示，BA.5傳染力較強，已成歐美國家流行株，但據國外研究，感染BA.5重症風險並未增加，重複感染症狀可能比前次輕微。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，但受到國際疫情趨勢影響，台灣近來2度驗出Omicron BA.5本土病例，均為境外移入導致家人染疫。

不過，中央流行疫情指揮中心今天宣布出現首例BA.5社區感染個案，為一名北部20多歲女性，這名個案5月間曾確診並康復，個案父母於7月3日、7月5日陸續快篩陽性確診，個案7月5日起也出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性並經PCR確定為重複感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據國際研究，Omicron BA.4及BA.5新亞變種病毒均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；據世界衛生組織（WHO）7月13日最新資料，全球BA.5病例數快速增加，至少已有89國通報BA.5感染病例。

羅一鈞說，目前BA.5已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升，住院數增加等情形，葡萄牙也發現重複感染病例增加，鄰近的新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情也持續升溫。

BA.5傳播力雖強，但初次感染、重複感染後症狀是否更嚴重，引發各界關注。

羅一鈞說，國外研究發現，曾感染過BA.1、BA.2者，比從未確診者高出8成保護力，即便重複感染症狀也比第一次輕微；雖然日本研究顯示，感染BA.5造成嚴重肺炎機會可能更高，但從多數流行病學研究看來，BA.5重症風險並未增加，也不會因為是BA.5而需要更多預防措施，治療上也和BA.1、BA.2一樣，都可使用現有的口服抗病毒藥物

羅一鈞提醒，相較曾經染疫過的個案，先前從未染疫的民眾感染風險更高，呼籲年長者及幼童儘快把疫苗打好打滿，提升重症保護力。（編輯：管中維）1110715

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
延伸閱讀
全球BA.4、BA.5疫情擴散 莊人祥：台灣8月後才可能流行重複感染標準出爐 2類人符合條件可通報確診BA.5傳播力更強 黃立民示警8月單日確診恐回升至5萬日本BA.5擴散單日確診再破7萬例 新變異株BA.2.75現蹤
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
7/14本土2萬7597例 增89死、231例中重症