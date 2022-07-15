BA.5首例社區感染 羅一鈞：重複感染症狀可能比前次輕

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北15日電）國內出現首例BA.5本土社區感染病例，指揮中心表示，BA.5傳染力較強，已成歐美國家流行株，但據國外研究，感染BA.5重症風險並未增加，重複感染症狀可能比前次輕微。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，但受到國際疫情趨勢影響，台灣近來2度驗出Omicron BA.5本土病例，均為境外移入導致家人染疫。

不過，中央流行疫情指揮中心今天宣布出現首例BA.5社區感染個案，為一名北部20多歲女性，這名個案5月間曾確診並康復，個案父母於7月3日、7月5日陸續快篩陽性確診，個案7月5日起也出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性並經PCR確定為重複感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，根據國際研究，Omicron BA.4及BA.5新亞變種病毒均有傳染力較高及免疫逃脫特性，具社區傳播能力；據世界衛生組織（WHO）7月13日最新資料，全球BA.5病例數快速增加，至少已有89國通報BA.5感染病例。

羅一鈞說，目前BA.5已於美國、英國、法國、德國等歐美多國成為主流株，造成疫情快速回升，住院數增加等情形，葡萄牙也發現重複感染病例增加，鄰近的新加坡、日本、韓國、中國大陸、香港、紐西蘭、澳洲、泰國、印尼及越南等均報告社區感染病例，疫情也持續升溫。

BA.5傳播力雖強，但初次感染、重複感染後症狀是否更嚴重，引發各界關注。

羅一鈞說，國外研究發現，曾感染過BA.1、BA.2者，比從未確診者高出8成保護力，即便重複感染症狀也比第一次輕微；雖然日本研究顯示，感染BA.5造成嚴重肺炎機會可能更高，但從多數流行病學研究看來，BA.5重症風險並未增加，也不會因為是BA.5而需要更多預防措施，治療上也和BA.1、BA.2一樣，都可使用現有的口服抗病毒藥物。

羅一鈞提醒，相較曾經染疫過的個案，先前從未染疫的民眾感染風險更高，呼籲年長者及幼童儘快把疫苗打好打滿，提升重症保護力。（編輯：管中維）1110715