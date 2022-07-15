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首例BA.5本土社區感染 北部20多歲女二度染疫

2022/7/15 14:07（7/15 15:01 更新）
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疫情指揮中心宣布，國內出現首例Omicron BA.5本土社區感染病例，個案為5月曾染疫的北部20多歲女性。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北15日電）指揮中心宣布，國內出現首例BA.5社區感染病例，這名北部20多歲女性疑遭家人傳染釀二度染疫，5名密切接觸者初步快篩陰性，指揮中心將調高本土個案定序比例，強化監測。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，但因應國際疫情趨勢，Omicron BA.5疫情也正式入侵本土。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中宣布，國內新增首例BA.5本土社區感染病例，為北部一名20多歲女性，曾接種3劑COVID-19疫苗，近半年無出入境紀錄，個案5月中曾確診並康復。

羅一鈞指出，由於個案同住父母於7月3日、7月5日陸續快篩陽性確診，個案7月5日起也出現流鼻水等症狀，7月6日快篩陽性並到醫院進行PCR採檢確診，通報為重複感染，經病毒基因定序13日確認感染BA.5，高度懷疑為一起家庭群聚。

他表示，目前個案及2名確診家人均已隔離期滿，為釐清是否同樣感染BA.5，已安排個案父母PCR採檢，如病毒量夠高將定序是否為BA.5；據調查，個案父母有工作，也有社區活動史，目前已經匡列5名密切接觸者，包括1名友人及4名同事，初步快篩均為陰性，正由衛生局安排PCR採檢，釐清疫情是否擴散，但不會再擴大匡列採檢。

因應BA.5出現社區感染疫情，羅一鈞也宣布調升本土定序比例，先前境外移入及本土病例定序比例約7：3，未來會調整為1：1，如果境外移入病例幾乎都是BA.5，則會再將定序重心放在本土病例，尤其是兒童腦炎等重症及重複感染個案呼吸道樣本，都會進行基因定序作業。

羅一鈞表示，據指揮中心統計，過去2週累計525例重複感染通報個案，今天新增的個案是國內公布重複感染定義以來，首度檢出的BA.5重複感染病例，將請全國8家合約實驗室加強監測社區個案。（編輯：陳政偉）1110715

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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