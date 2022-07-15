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薛瑞元接衛福部長 王必勝任次長兼防疫指揮官

2022/7/15 16:02（7/15 16:42 更新）
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行政院長蘇貞昌已批准衛福部長陳時中辭呈，現任政務次長薛瑞元（左）接任衛福部長一職，醫福會執行長王必勝（右）接政務次長。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌已批准衛福部長陳時中辭呈，現任政務次長薛瑞元（左）接任衛福部長一職，醫福會執行長王必勝（右）接政務次長。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北15日電）行政院發言人羅秉成今天舉行記者會表示，行政院長蘇貞昌已批准衛福部長陳時中辭呈，現任政務次長薛瑞元

薛瑞元小檔案

  • 出生地：嘉義
  • 學歷：
    台灣大學法律研究所
    台灣大學法律學系
    台北醫學院醫學系
  • 經歷：
    衛福部政務次長
    衛福部常務次長
    衛福部技監
    屏東縣政府衛生局長
    衛福部雙和醫院副院長
    衛生署醫事處處長
    衛生署副處長
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接任衛福部長一職，醫福會執行長王必勝

王必勝小檔案

  • 學歷：
    日本東京醫科大學第一外科進修
    陽明大學醫務管理研究所碩士
    台北醫學大學醫學系
  • 經歷：
    台北榮民總醫院胸腔部主治醫師
    台北榮總醫企部副主任
    衛福部金門醫院院長
    衛福部醫福會執行長
    醫師公會全聯會秘書長
    公立醫院協會理事長
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接政務次長兼防疫指揮官。

另外，行政院聘指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳擔任行政院首席防疫顧問，他將與薛瑞元、王必勝共同出席行政院各項重要防疫會議。相關人事異動的職務交接7月18日辦理，同日生效。

陳時中日前獲民進黨中執會徵召參選台北市長，昨天向行政院遞出辭呈。

薛瑞元台灣大學法律研究所畢業，民國109年8月擔任衛福部政務次長至今，曾任行政院衛生署醫事處長、衛福部雙和醫院副院長、屏東縣衛生局長，以及衛福部常務次長。（編輯：謝佳珍）1110715

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