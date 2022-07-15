王必勝接指揮官 薛瑞元：防疫融為一體、沒有扞格

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衛福部政務次長薛瑞元（中）將接任部長，15日晚間與政務次長李麗芬（左）、將接任政務次長的醫福會執行長王必勝（右）一同受訪，薛瑞元說，對於接任部長心情就是平淡，既然國家需要、上級也信任他，就一樣把工作做好，沒有什麼猶豫。中央社記者鄭清元攝 111年7月15日

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧台北15日電）衛福部政務次長薛瑞元將接任部長，疫情指揮中心指揮官則由新任政務次長王必勝兼任。薛瑞元今天晚間表示，他和王必勝在防疫上融為一體，不分彼此，沒有扞格問題。

身兼指揮中心指揮官的衛生福利部長陳時中請辭投入台北市長選戰，行政院今天下午公布最新人事，現任衛福部政務次長薛瑞元接部長，醫福會執行長王必勝升政務次長兼防疫指揮官，將於7月18日辦理相關職務交接，同日生效。

薛瑞元傍晚6時率王必勝在內2名政務次長一同召開記者會。對於上任後預計要推動的政策，特別是延宕多時健保部分負擔是否優先上路，薛瑞元表示，等他正式上任再對外說明，政務次長任內就是做好次長工作。

薛瑞元不忘向在場媒體強調陳時中現在還是部長，不是「前」部長，追隨陳時中2年多時間，他認為陳時中是個優質領導，讓人心服口服，接下來還是會儘量追隨他定下來的原則。

不過，薛瑞元強調，還沒有到所謂後疫情時代，疫情逐步趨緩，但仍有變異株的問題，秉持兢兢業業精神，繼續對疫情做最好的應變。

談到接任部長的心情，薛瑞元笑說，心情就是平淡，如同剛說的，在任內就是做好該做的事，既然國家需要、上級也信任他，就一樣把工作做好，沒有什麼猶豫。

各界關注若衛福部長和防疫指揮官的在防疫政策上相扞格？薛瑞元說，指揮官由行政院任命，防疫工作就是以指揮官為主，他會站在衛福部立場協助。

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薛瑞元接著話鋒一轉表示，剛講的是法制面，但他跟王必勝在防疫上幾乎融為一體、不分彼此，十分順暢愉快，應該不會有所謂的扞格出現。

由於陳時中昨天最後一次主持部務會議中提及，盼接任者能推動衛福部社會及家庭署改制。薛瑞元說，這個交代會持續進行；政務次長李麗芬補充表示，還須進行溝通、傾聽各方意見，若能透過社家署組織改造讓兒少更大保護，是最大目標。（編輯：陳政偉）1110715