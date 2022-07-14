指揮中心7月底解散？莊人祥：非事實

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各界關注中央流行疫情指揮中心是否可能在7月底解散。指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心7月底解散非事實。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北14日電）國內COVID-19疫情降溫，衛福部長陳時中今天請辭部長一職，將投入選舉，各界關注中央流行疫情指揮中心是否可能在7月底解散。指揮中心發言人莊人祥表示，指揮中心7月底解散非事實。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，疫情指揮中心今天起開放台灣民眾、持居留證者以及轉機者登機前免附PCR檢驗報告，但國際間Omicron BA.4、BA.5亞變種病毒疫情持續延燒，是否調整政策引發關注。

指揮中心發言人莊人祥今天下午在疫情記者會中表示，入境免PCR的政策主要是參考國際做法，目前澳洲、菲律賓、新加坡、印尼、美國、加拿大、歐盟國家等都採同樣規定，但民眾入境後仍要進行深喉唾液採檢，後續還要進行3天居家檢疫及4天自主防疫，都能偵測到境外移入病例，將持續監測並滾動式檢討。

有專家預估，8月可能迎來另一波BA.4、BA.5疫情。莊人祥指出，由於國內4月以來這波疫情主要感染的是BA.2，加上近期許多人開始接種第3、4劑疫苗，免疫力可望多維持一陣子，因此8月中確實可能出現一小波感染，但會努力把疫情降至最低點。

至於入境檢疫措施是否有望在8月底調整為0+7，即入境後免居家檢疫。莊人祥說，入境檢疫措施還是要根據疫情狀況再做觀察和調整。

衛福部長陳時中今天向行政院遞辭呈，將投入台北市長選戰，有媒體詢問新部長人選，以及指揮中心是否可能在7月底解散。莊人祥說，指揮中心解散非事實，陳時中雖於今天請辭，但他現在還是部長及指揮官，行政院也尚未指派新的部長或指揮官人選。

因應疫情可能升溫，各界都相當關注次世代疫苗採購進度。莊人祥指出，政府今年共簽訂2000萬劑莫德納疫苗採購合約，其中就包括次世代疫苗選擇權，只要次世代疫苗上市，就可要求供貨；在輝瑞BNT疫苗方面，今年共有400萬劑擴充餘額、明年500萬劑餘額，都可選擇次世代疫苗。

根據指揮中心統計，昨天國內接種COVID-19疫苗3萬5606劑，累計接種5874萬2452劑，接種人口涵蓋率第1劑91.45%、第2劑85.36%、基礎加強劑接種率0.84%、追加劑接種率70.78%。（編輯：陳政偉）1110714