陳時中請辭 政院：一併考慮衛福部與指揮官接任者

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（中央社記者賴于榛台北14日電）將投入北市選戰的衛福部長陳時中今天遞出辭呈。行政院發言人羅秉成表示，待後續徵詢等程序確定後，會馬上公布接任的人選與交接時間，且衛福部長與指揮官這兩個職務的接任人選將一併考慮。

民進黨中執會昨天通過徵召陳時中參選台北市長、前交通部長林佳龍參選新北市長；陳時中請辭時間點及衛福部長接任人選受關注。

羅秉成主持政院會後記者會時表示，陳時中今天提出辭呈，請辭後的相關行政作業會馬上進行，待徵詢等程序確定後，將馬上公布接任的人選與交接時間，且部長與疫情指揮官這兩個職務的接任人選，會一併處理。

羅秉成也說，蘇貞昌將斟酌後續人事作業時間。因此目前沒有代理部長或指揮官的問題，在陳時中辭呈核定生效前都仍是衛福部長。

陳時中上午參加最後一次行政院會，同時也出席政院會後記者會。他表示，已經提出辭呈，後續就看院長蘇貞昌的相關安排，將遵照相關程序辦理。

陳時中表示，在辭呈生效以前，有關選舉與私人行程，務必會請假。

他也說，防疫2年多，防疫團隊磨合以及社會磨合也是2年多，逐事都已經成熟，指揮中心各層級也能與各部會做好合作，雖然即將離開，對防疫團隊仍會掛心與關心，但也充分有信心指揮中心會把事情做好。（編輯： 蘇龍麒）1110714