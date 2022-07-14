7/14本土2萬7597例 增89死、231例中重症

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（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北14日電）指揮中心今天公布，新增2萬7597例COVID-19本土病例，中重症231例、89死亡。最年輕死亡個案為40多歲女，日前睡夢中猝死，家人發現時已無呼吸心跳，送醫檢驗確診。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫，中央流行疫情指揮中心公布，今天國內新增2萬7597例本土病例以及87名境外移入病例。

指揮中心發言人莊人祥表示，確診個案中新增231例中重症個案（中症158例、重症73例），其中89例死亡。死亡個案年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，86例具慢性病史，64例未接種3劑疫苗，35人從未接種疫苗，47人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，今天最年輕的死亡個案為2例40多歲個案，其中一名死亡個案為40多歲女性，無慢性病史、曾接種3劑疫苗，7月10日晚間家屬看見個案在睡覺，到了11日凌晨卻發現個案已昏迷、無心跳呼吸，家人回憶個案最近有咳嗽症狀但並未篩檢，緊急送醫快篩陽性、PCR陽性確診，Ct值21.4，經急救無效死亡，死因為心肺衰竭及COVID-19確診。

羅一鈞說，另一名40多歲男性有糖尿病、腦動脈瘤等慢性病史，曾接種3劑疫苗，7月3日出現發燒、喉嚨痛、全身虛弱等症狀，7月4日意識改變到急診檢查發現PCR陽性、Ct值35.3確診，同時合併肺炎及腎功能異常，住院期間於7月9日突發心跳、呼吸停止，急救無效過世，死因為肺炎及心因性猝死。

除此之外，指揮中心也宣布排除1例染疫死亡病例。羅一鈞指出，這名台北市80多歲女性原本是6月27日公布的確診死亡個案，5月11日在家中昏迷死亡，診所6月24日提報至中央。

羅一鈞說，經北市衛生局重新檢視死亡診斷書及病程，發現個案僅快篩陽性、無PCR，但指揮中心直到5月26日才開放快篩陽性視同確診，因此當時並不符合確診定義，衛生局認定排除確診及死亡病例。

不過，他表示，如家屬原本已向衛福部申請慰問金，不會予以追回。

根據指揮中心統計，今年1月至7月13日，本土輕症、無症狀個案累計411萬2976例、占99.55%，中症累計1萬482例、占0.25%，重症累計8205例、占0.2%，其中死亡累計7064人。（編輯：管中維）1110714

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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