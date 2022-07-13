COVID-19死亡數連2日下降 莊人祥：後續還會波折

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國內COVID-19死亡個案連2天下降，各界關注死亡高峰是否已過。指揮中心發言人莊人祥13日說，後續還會有些波折。圖為10日傍晚民眾在台北市彩虹河濱公園騎自行車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北13日電）國內COVID-19死亡個案連2天下降，各界關注死亡高峰是否已過。指揮中心發言人莊人祥今天說，後續還會有些波折，但目前整體確診個案降到約2萬，死亡也有降低趨勢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情昨天死亡個案新增60例、今天新增49例，連續2天下降，49例更創下5月25日以來的新低。

外界關注死亡高峰是否已過。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中表示，死亡數自6月底至今幾乎都降到100例以下，這週開始甚至到60例以下。

莊人祥指出，每天報告的死亡數牽涉每個區域、縣市針對個案後續提供疫調、病摘的速度，有些還牽涉在宅死亡、意外死亡等需要透過行政或司法相驗案件，資料就會比較晚提供，因此後續死亡數應該還是會有些波折。

不過，莊人祥表示，死亡數通常會落後確診個案數差不多2到3週左右，確診數目前降到本週都是2萬左右，死亡數也有降低趨勢。

至於這波Omicron疫情的死亡率，莊人祥說，台灣約萬分之17，和日本為萬分之16差不多，韓國約萬分之10、馬來西亞萬分之23，新加坡萬分之5最低。（編輯：）1110713