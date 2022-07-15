7/15本土2萬5223例 增114死、中重症203例

（中央社記者張茗喧、沈佩瑤台北15日電）指揮中心今天公布新增2萬5223例COVID-19本土病例，中重症203例、其中114死。兒童增4例MIS-C重症，其中7個月大女嬰仍在加護病房治療，另有2人住院中、1人已出院。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中宣布，國內新增2萬5223例本土病例、87例境外移入病例。



莊人祥說，確診個案中新增203例中重症病例（中症99例、重症104例），其中114人死亡；死亡個案年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，108例具慢性病史，76例未接種3劑疫苗，48人從未接種疫苗，74人年齡超過80歲。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增4例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症個案，年齡介於7個月至10歲，其中1人已出院、2人住院治療中，1人還在加護病房觀察。



羅一鈞指出，病情最嚴重的是年僅7個月大女嬰，個案於6月9日確診，6月20日出現發燒、喉嚨紅腫等症狀，6月24日嘔吐至醫院住院、經X光檢查發現肺炎且持續發燒、嘔吐、腹部皮疹等，醫師懷疑是MIS-C，7月1日使用免疫球蛋白、7月3日便退燒，但隨後做頭部電腦斷層發現「水腦」，7月9日轉院進行腦室引流手術，目前仍在加護病房觀察。



另3例個案均已轉出加護病房，3歲女童5月31日確診，6月21日出現MIS-C症狀，6月23日住院，已於7月3日出院；8歲女童6月8日確診，7月1日出現MIS-C相關症狀、7月3日住院，7月12日轉出加護病房至一般專責病房；10歲男童，5月27日確診，7月7日出現MIS-C相關症狀，7月11日因呼吸困難至急診，血壓偏低、轉院住加護病房治療，7月14日轉至一般病房。



國內12歲以下兒童重症累計98例，23案例是腦炎、17名肺炎、3名敗血症、8例哮吼、38例MIS-C，3例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及6例到院前死亡；上述個案已有22人死亡，7例腦炎、4人肺炎、2例敗血症、2例共病、1例哮吼及6例到院前死亡。



根據指揮中心統計，今年1月至7月14日，本土輕症、無症狀個案累計414萬324例、占99.55%，中症累計1萬559例、占0.25%，重症累計8331例、占0.20%，其中死亡累計7178人。（編輯：管中維）1110715

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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