更多編輯台推薦新聞：
書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考
文化

書評／國際政治理論與喪屍 亦莊亦諧讓你邊發笑邊思考

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶
運動

大谷翔平難忘7年前來台：很多死忠球迷 留下很棒回憶

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道
生活

太平山翠峰湖環山步道低於25分貝 獲授證全球首條寧靜步道

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
受惠中國解除封控 外銷訂單6月與上半年雙創同期新高
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展4/300
首頁 / 生活

BA.5首例本土社區個案 染疫父母病毒量過低難定序

2022/7/20 14:55（7/20 15:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國內日前出現首例BA.5本土社區感染案，指揮中心20日說明，確診者的父母也染疫，但病毒量過低，難以完成定序，但仍高度懷疑為BA.5群聚。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
國內日前出現首例BA.5本土社區感染案，指揮中心20日說明，確診者的父母也染疫，但病毒量過低，難以完成定序，但仍高度懷疑為BA.5群聚。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北20日電）國內日前出現首例BA.5本土社區感染案，疫情指揮中心今天說明，確診BA.5的北部20多歲女性，她的父母也染疫，但病毒量過低，難以完成定序，但仍高度懷疑為BA.5群聚。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，首例Omicron BA.5本土社區感染病例，為一名北部20多歲女性，曾接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，個案在5月中曾確診並康復，個案同住父母於7月3日至5日陸續快篩陽性確診。

這名北部20多歲女性經定序確認感染BA.5，高度懷疑為家庭群聚，日前已針對個案父母進行病毒基因定序，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中說明，雖然個案父母PCR檢驗陽性，但Ct值偏高，案父為29.8、案母為32.4，病毒量太低．無法成功定序。

羅一鈞說，雖然這名北部20多歲女性個案的父母無法確認感染BA.5，父母皆不會列為BA.5本土個案名單，但從家庭群聚、流行病學角度分析，仍然可以高度懷疑為這是一起BA.5群聚。（編輯：陳政偉）1110720

延伸閱讀
7/20本土2萬6943例 增57死、102例中重症全球BA.4、BA.5疫情擴散 莊人祥：台灣8月後才可能流行入境免隔離何時實施 王必勝曝BA.5疫情、疫苗涵蓋率等5大觀察重點第4劑疫苗50歲以上7/22起可打 接種間隔至少5個月
COVID-19
中職明星賽7月底登場 2場預售票破2.4萬張密克羅尼西亞發現COVID-19 零病例國家又少一個
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
入境免隔離何時實施 王必勝曝BA.5疫情、疫苗涵蓋率等5大觀察重點