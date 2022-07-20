BA.5首例本土社區個案 染疫父母病毒量過低難定序

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國內日前出現首例BA.5本土社區感染案，指揮中心20日說明，確診者的父母也染疫，但病毒量過低，難以完成定序，但仍高度懷疑為BA.5群聚。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北20日電）國內日前出現首例BA.5本土社區感染案，疫情指揮中心今天說明，確診BA.5的北部20多歲女性，她的父母也染疫，但病毒量過低，難以完成定序，但仍高度懷疑為BA.5群聚。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，首例Omicron BA.5本土社區感染病例，為一名北部20多歲女性，曾接種3劑疫苗，近半年無出入境紀錄，個案在5月中曾確診並康復，個案同住父母於7月3日至5日陸續快篩陽性確診。

這名北部20多歲女性經定序確認感染BA.5，高度懷疑為家庭群聚，日前已針對個案父母進行病毒基因定序，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中說明，雖然個案父母PCR檢驗陽性，但Ct值偏高，案父為29.8、案母為32.4，病毒量太低．無法成功定序。

羅一鈞說，雖然這名北部20多歲女性個案的父母無法確認感染BA.5，父母皆不會列為BA.5本土個案名單，但從家庭群聚、流行病學角度分析，仍然可以高度懷疑為這是一起BA.5群聚。（編輯：陳政偉）1110720