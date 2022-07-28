社區恐有不明BA.5傳播鏈 暫無規劃加強防疫強度

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）高雄船廠職場感染BA.5可能降低，指揮中心研判恐有其他不明感染源潛伏在社區中傳播，各界關注BA.5家庭群聚附近是否應加強民眾防疫，指揮中心說，暫無規劃增加強度。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）持續，但國際間Omicron新亞型變種病毒掀起另一波疫情。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中說明，高雄船廠已完成定序的染疫員工為BA.2，還有2例仍在定序中，現階段分析船廠員工陽性群聚與BA.5家庭群聚，可能是不同事件。

羅一鈞說，隨著國際BA.5疫情升溫，邊境檢疫措施調整為「3+4」，可能會讓BA.5株進入社區，形成傳染鏈，但根據監測和適度疫調，台灣社區主流株仍是BA.2。以高雄BA.5疫情沒有在職場造成人數眾多的傳播，顯示BA.5仍以家庭傳播為主。

羅一鈞表示，由於BA.5疫情暫無發現重症風險提高，再加上面對未來新一波疫情，大部分專家預估疫情規模不會比先前BA.2疫情確診人數更多，因此決定暫時維持既有防疫措施，沒有要進一步加嚴管制，提醒民眾保持戴口罩、勤洗手個人衛生。

BA.5疫情可能在8月中下旬再起，有媒體詢問，在次世代疫苗到貨前，是否需要全面開放施打第4劑，指揮中心發言人莊人祥說，專家在會議根據相關實證，考量年輕族群接種第4劑疫苗，雖然抗體會提升，但後續減少感染、重症風險都沒有效果，現在已經寬鬆至50歲以上，暫無全面接種規劃。

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羅一鈞說，雖然國內62例MIS-C重症兒童中，共9例曾接種1劑疫苗，但提醒家長，幼兒施打疫苗後，對於MIS-C防護效果高達90%以上，呼籲家長務必讓家中孩子接種至少1劑疫苗，可預防腦炎及MIS-C。據統計，國內5歲以下嬰幼兒昨天接種4918人次，累計64426，占8.0%。

昨日COVID-19疫苗接種6萬8228人次，截至目前為止累計接種5943萬8027人次。COVID-19 疫苗接種人口涵蓋率第1劑91.8%、第2劑85.8%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率71.3%，若以符合追加劑接種間隔人數統計約93.6%，第二次追加劑接種率6.7%。（編輯：屈享平）1110728