猴痘口服藥首批到貨 供重症及免疫低下者使用

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北28日電）衛福部疾管署今天表示，台灣向國外採購猴痘口服抗病毒藥物，已於昨天晚間運抵台灣，將提供重症及免疫低下確診個案使用，首批效期至2028年，採購藥物共504人份。

衛生福利部疾病管制署副署長莊人祥下午在中央流行疫情指揮中心記者會中公布，首批向國外採購猴痘口服抗病毒藥物tecovirimat將於完成通關及驗收程序後配撥疾管署各區管制中心。此藥物將由醫師評估治療效益與風險，充分告知病患並獲得同意後提出申請，經審核通過後提供重症及免疫低下確診個案使用。

莊人祥說，依據世界衛生組織（WHO）及歐洲疾病管制中心（ECDC）等單位建議，大多數猴痘患者不需要特殊治療，以輸液治療與維持營養等支持性療法為主，以減輕症狀和併發症。口服抗病毒藥物tecovirimat建議使用於猴痘確診且病情嚴重的病患或免疫低下者。

莊人祥說明，tecovirimat經歐洲藥品管理局（EMA）核准使用於治療正痘病毒屬天花、猴痘及牛痘；美國食品藥物管理局（FDA）核准使用於治療天花，美國疾病管制暨預防中心（CDC）專案核可使用於治療因猴痘病毒感染惡化為重症或有重症危險因子高風險患者，以降低死亡機率。

食藥署已於7月13日同意依據藥事法第48條之2規定，核准其專案輸入。莊人祥說，這次採購藥物共504人份，主要是考量藥物僅需提供病情嚴重的病患或免疫低下者，未來有需要會持續採購，疫苗部分還在與對方洽談，已在簽約最後階段。

猴痘已於6月23日公告為第二類法定傳染病，目前累計通報13例疑似病例，其中2例境外移入確診病例，感染國家為德國及美國，餘11例已排除；另自6月30日起，將具有本土或不明感染源猴痘個案49個國家旅遊疫情提升至「第二級：警示（Alert）」。

疾管署提醒，國人若前往這些國家，應避免可能與不特定人士密切接觸的社交活動等高風險場域，返國入境時如出現發燒、皮膚病灶如紅疹、丘疹、水泡或膿疱等疑似症狀，應主動告知航空公司人員及機場港口檢疫人員，並儘速就醫，告知醫師旅遊史及接觸史。（編輯：管中維）1110728