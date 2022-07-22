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研究：猴痘患者出現新臨床症狀 95%經性行為傳染

2022/7/22 10:29（7/22 10:39 更新）
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一項目前為止針對猴痘所做規模最大的研究發現，猴痘患者中有95%的人是經由性行為被傳染。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
一項目前為止針對猴痘所做規模最大的研究發現，猴痘患者中有95%的人是經由性行為被傳染。圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
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（中央社華盛頓21日綜合外電報導）一項目前為止針對猴痘所做規模最大的研究發現，猴痘患者中有95%的人是經由性行為被傳染，此外，研究也提到單一生殖器病變等新臨床症狀。

法新社報導，世界衛生組織（WHO）專家正在討論是否要將這波猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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疫情列為全球衛生緊急事件，也就是世衛發出最高層級的警報。

這項研究今天發表在「新英格蘭醫學期刊」（New England Journal of Medicine），由倫敦大學瑪麗皇后學院（Queen Mary University of London）科學家領導，探究今年4月27日到6月24日這段期間16個國家的528起猴痘確診病例。

研究的第一作者索恩希爾（John Thornhill）在聲明中說：「重要的是要強調猴痘並非傳統意義上的性傳染病，而是可以透過身體上任何類型的密切接觸而感染。」

他補充道：「然而，我們的研究顯示，截至目前為止，絕大多數猴痘的傳播都與性行為有關，主要發生在從事男男間性行為者身上，但不限於此。」

「這項研究增加我們對其傳播方式和傳播群體的理解，將有助快速辨識出新病例，並讓我們能提供預防策略。」

整體來看，感染猴痘的患者中，有98%是男同性戀或雙性戀者，41%的人感染了愛滋病毒（HIV），年齡中位數為38歲。

這些感染猴痘的人過去3個月裡性伴侶人數的中位數是5人。而據了解，約1/3的人在1個月內曾參加性愛派對，或到過桑拿等可能會就地發生性行為的地方。

儘管大多數病例都有發生性行為，但研究人員透過聲明強調，病毒可藉由任何密切身體接觸傳染，例如呼吸道飛沫，甚至可能經由衣物和其他物品的表面傳播。

這次許多患者出現以前與猴痘無關的症狀，當中包括單一生殖器病灶，及口腔或肛門潰瘍等。研究作者指出，這些症狀與性傳染病類似，可能導致誤診。

不過作者也寫道：「這些病例的臨床結果不致令人過於憂心。大多數的病例都屬輕症或具自限性，且無死亡案例。儘管有13%的病患需住院，但大多數住院患者並未通報出現嚴重併發症。」

在32名受試者中，有29人的精液中出現猴痘DNA，但這種物質是否具傳染能力仍尚待釐清。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110722

發表在「新英格蘭醫學期刊」的研究：
Monkeypox Virus Infection in Humans across 16 Countries — April–June 2022
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