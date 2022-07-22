泰國發現首起猴痘病例 警方尋患者下落

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（中央社記者呂欣憓曼谷22日專電）泰國出現境內第一起猴痘病例，確診者私自離開醫院，警方還在找尋病患下落。泰國官方已把猴痘列為需監控的傳染病，各府發現確診案例，必須回報疾病管制署。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國出現第一起猴痘案例，病人是來自奈及利亞的27歲男子。這名男子在上週出現發燒、咳嗽、喉嚨痛和流鼻水等症狀，生殖器、身體和臉部出現疹子，進入普吉島的私人醫院治療。

泰國疾病管制署安排患者接受檢測確認染病，不過這名男子昨天自行離開醫院，警方、移民署和疾病管制署官員還在尋找患者。

疾病管制署署長歐帕（Opas Karnkawinpong）今天表示，與這名男子有密切接觸的2人檢測結果為陰性，需自我觀察21天。

歐帕表示，猴痘已列入監控的傳染病名單內，各府須執行疾病控制措施，一旦發現確診病例，須回報疾病管制署；所有醫院、性病診所和國際機場的疾管官員，須執行監控和偵測猴痘病毒的措施。

歐帕指出，猴痘不是嚴重疾病而且可以治療，不會經空氣傳染，而是透過皮膚接觸，他呼籲民眾多洗手，避免在人多地方與陌生人近距離接觸；泰國政府已訂購疫苗，但無需全面施打，只有高風險族群如醫護人員需接種。（編輯：廖漢原）1110722