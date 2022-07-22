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猴痘是否列全球公衛緊急事件 世衛二度開會討論

2022/7/22 21:36（7/22 22:07 更新）
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WHO 21日召集猴痘專家，討論是否應將這波猴痘病例情況列為全球公共衛生緊急事件。（圖取自維基共享資源，版權符合合理使用原則）
WHO 21日召集猴痘專家，討論是否應將這波猴痘病例情況列為全球公共衛生緊急事件。（圖取自維基共享資源，版權符合合理使用原則）
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（中央社日內瓦21日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天召集猴痘專家，討論是否應將這波猴痘病例情況列為全球公共衛生緊急事件，也就是世衛最高等級公衛警報。

法新社報導，這是世衛的猴痘緊急委員會召開的第二場會議，以檢視日漸惡化的病例情況。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，已有71國通報將近1萬5400起猴痘病例。

猴痘是長久存在於非洲西部和中部的地方性流行病。但自今年5月初以來，在全球其他地區通報的病例激增。

聯合國轄下衛生機關世衛6月23日召集專家組成緊急委員會，討論是否將猴痘列為「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern，PHEIC），即世衛的最高等級警報。

但當時大多數專家對世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）所做的建議是，現階段情形還未達門檻。

如今隨著病例數進一步攀升，世衛召開第二場會議。

譚德塞在會議開場致詞中說：「我需要你們的建議，以評估（猴痘）短期和中期對公共衛生的影響。」這場會議持續6個多小時。

若委員會做出建議，認為猴痘病例情況已經構成「國際關注公共衛生緊急事件」，它將針對如何加強預防與減少疾病散播提出暫時性建議，並且將管理全球公共衛生回應措施。

但委員會何時將從會議討論中做出結論，以及將結果公諸於世，並未訂有時間表。（實習編譯：謝玉琦/核稿：張正芊）1110722

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