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歐盟初步批准丹麥生技公司天花疫苗抗猴痘

2022/7/22 18:00
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（中央社哥本哈根22日綜合外電報導）丹麥巴伐利亞北歐（Bavarian Nordic A/S）生技公司今天宣布，歐盟藥品管理局（EMA）已建議其生產的天花疫苗Imvanex藥品仿單也納入預防猴痘。

路透社報導，巴伐利亞北歐生技公司表示，歐盟藥品管理局已「發布一項積極審評意見，建議該公司的天花疫苗Imvanex上市授權擴大包括能夠預防人類感染猴痘」。

Imvanex疫苗是唯一獲得美國和加拿大批准可用於預防猴痘的疫苗，但在歐盟迄今僅被允許用於預防天花。

但當前猴痘疫情爆發，巴伐利亞北歐生技公司已向好幾個歐盟國家提供Imvanex疫苗，作為藥品「仿單標示外」使用。

巴伐利亞北歐生技公司執行長柴普林（Paul Chaplin）在一份聲明中表示：「藥品仿單的擴大延伸有助歐洲各地取得Imvanex疫苗，強化未來應對猴痘的準備。」

該公司表示，歐盟藥品管理局的建議，近期將送交歐洲聯盟執行委員會（EC），進行最終批准。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1110722

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