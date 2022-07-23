美國首見2起兒童猴痘病例 可能為家人傳染所致

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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國衛生權責機關今天說，國內首度在2名孩童身上發現猴痘病毒，分別為加州一名幼兒和一名非美國居民嬰兒，可能為家人傳染所致。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）透過聲明表示，這兩起病例彼此無關，有可能是被家人傳染；兩名病童健康情況良好，正接受治療。

猴痘會造成類似流感的症狀及皮膚病變，過去多發生在非洲中部及西部地區，但近來全球各地陸續傳出疫情，大致在男男性行為者之間傳播。這種疾病主要透過密切接觸傳染。

路透社報導，截至目前為止，今年全球逾60國發現超過1萬4000起猴痘病例，非洲有5人病故。

美國疾管中心高風險病原病理部（Division of High Consequence Pathogens and Pathology）副主任麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）在電話會議中說，出現兒童猴痘病例並不意外，但專家手中並無證據顯示這種病毒在同性戀、雙性戀和其他男男性行為者社群以外散布。

她說，美國2891起猴痘確診病例中，99%都涉及男男性行為者，不過也有少數女性和跨性別男性被感染。

白宮COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫協調官吉哈（Ashish Jha）在同一場電話會議中說，政府已發放30萬劑猴痘疫苗，正努力加速從丹麥再運來78萬6000劑疫苗。

吉哈說，目前已有足夠疫苗可供紐約市半數以上和華盛頓哥倫比亞特區70%以上符合資格的人口接種第一劑疫苗。

現在盛行的猴痘病毒株在非洲過去幾波疫情的致死率約在1%左右，但目前這波疫情在非流行國家的致死率似乎較低。不過，仍有一些患者因為劇烈疼痛而住院。

吉哈表示，美國仍在評估是否要將這波猴痘疫情宣布為公共衛生緊急狀況。他說：「我們正在研究這一點，看看有哪些方法可以藉由宣布公衛緊急狀況來加強因應措施。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110723