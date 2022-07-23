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世衛：猴痘疫情為國際公衛緊急事件

2022/7/23 22:22（7/23 22:31 更新）
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世衛秘書長譚德塞23日宣布將猴痘疫情列為國際公共衛生緊急事件。（圖取自WHO網頁who.int）
世衛秘書長譚德塞23日宣布將猴痘疫情列為國際公共衛生緊急事件。（圖取自WHO網頁who.int）
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（中央社日內瓦23日綜合外電報導）猴痘病例數激增，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞今天宣布將猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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疫情列為國際公共衛生緊急事件，這是世衛最高等級公衛警報。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）今天在日內瓦召集專家再次根據國際衛生條例（IHR）召開緊急委員會議，在記者會上宣布接受委員會專家建議，宣布猴痘疫情構成「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），也就是世衛的最高警戒層級。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，已有71國通報將近1萬5400起猴痘病例。

由於2003年亞洲爆發嚴重急性呼吸道症候群（SARS）造成嚴重衝擊，2005年世界衛生大會（WHA）通過IHR協定，各國共同預防和應對公共衛生危機。

IHR中明訂「國際關注公共衛生緊急事件」，指的是疾病傳播對其他國家構成公共衛生風險，需要國際協調採取應對。

若被定調為「國際關注公共衛生緊急事件」代表公共衛生發生嚴重、突然、不尋常、意外等事件；且很可能超出受影響國國界；需要立即採取國際行動的事件。

過往世衛組織曾6度宣布「國際關注公共衛生緊急事件」，包括2009年的H1N1新型流感、2014年西非伊波拉病毒（Ebola）、2014年的小兒麻痺症、2015年到2016的茲卡病毒（Zika）、2019年剛果民主共和國的伊波拉病毒、2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。（譯者：陳昱婷/核稿：陳正健）1110723

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世衛將開記者會 可能宣布猴痘是否列公衛緊急事件