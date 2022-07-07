猴痘疫情蔓延破6000例 世衛：新增2起死亡病例

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（中央社日內瓦7日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）指出，從6月27日更新數據以後，猴痘疫情再新增2起死亡病例，使今年年初以來的病歿人數達到3人，世衛還說這個傳染病已蔓延到新的地區。

世衛表示，自上次更新數據以來，猴痘感染病例已飆升77%至6027例，其中大部分病例出現在歐洲地區。然而通報顯示，所有3起死亡病例都發生在非洲。

世衛的更新報告也顯示，在可獲得性別資訊的病例中，有超過99%是男性。

世衛表示：「疫情主要持續影響與同性發生性關係的男性，這些染疫男性通報最近與一名或多名男性伴侶發生性關係，這表明目前沒有跡象顯示病毒在這些範圍之外持續傳播。」

總部位於日內瓦的世衛昨天表示，將在7月18日開始的一週或更早一週再度召開委員會會議，就是否宣布猴痘疫情為「全球公共衛生緊急事件」提供建議。

世衛發言人證實，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）將於今天上午會見西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez），但未提供細節。世衛的數據顯示，西班牙迄今已通報802起病例。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110707