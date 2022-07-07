更多編輯台推薦新聞：
英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮
國際

英國政壇動盪持續數月 看懂強生為何再度面臨朝野逼宮

影片／大谷翔平7局10K盜壘再敲致勝安 MLB第一人
運動

影片／大谷翔平7局10K盜壘再敲致勝安 MLB第一人

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管
國際

COVID-19腦霧症狀解謎 科學家指免疫反應傷腦血管

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚
國際

影片／日本水族館因應通膨換飼料 企鵝水獺拒吃低價魚

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
猴痘
首頁 / 國際

新加坡再添一起猴痘病例 患者近期從美返星

2022/7/7 23:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）全球猴痘疫情升溫，新加坡今天再添一起境外移入病例。星國衛生部表示，患者是36歲居住於新加坡的印度籍男子，近期從美國返星，目前人在醫院治療，情況穩定。

新加坡6月底出現首起境外移入的猴痘案例，昨天再添一起感染這個傳染病的本土病例。

衛生部今天更新疫情資訊指出，新增一起猴痘境外移入案例，患者是一名36歲居住於新加坡的印度籍男子，近期從美國返星。

衛生部表示，這名男子今天確診，目前收治於國家傳染病中心，情況穩定。這起案例與先前宣布的病例沒有關聯。

衛生部指出，這名患者6月28日出現肛門不適後，又陸續出現皮膚紅疹等猴痘典型症狀。他於7月6日就醫，同天被送到國家傳染病中心。衛生部正在進行接觸者追蹤。

猴痘疫情蔓延全球，外電報導，世界衛生組織（WHO）表示，全球猴痘感染病例已飆升至6027例，大部分病例出現於歐洲地區。今年初以來的3起死亡病例都發生在非洲。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，截至7月6日，全美已有605起猴痘病例。（編輯：陳彥鈞）1110707

延伸閱讀
新加坡出現猴痘為今年東南亞首見 韓國也疑有2例
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
猴痘疫情蔓延破6000例 世衛：新增2起死亡病例