新加坡再添一起猴痘病例 患者近期從美返星

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）全球猴痘疫情升溫，新加坡今天再添一起境外移入病例。星國衛生部表示，患者是36歲居住於新加坡的印度籍男子，近期從美國返星，目前人在醫院治療，情況穩定。

新加坡6月底出現首起境外移入的猴痘案例，昨天再添一起感染這個傳染病的本土病例。

衛生部今天更新疫情資訊指出，新增一起猴痘境外移入案例，患者是一名36歲居住於新加坡的印度籍男子，近期從美國返星。

衛生部表示，這名男子今天確診，目前收治於國家傳染病中心，情況穩定。這起案例與先前宣布的病例沒有關聯。

衛生部指出，這名患者6月28日出現肛門不適後，又陸續出現皮膚紅疹等猴痘典型症狀。他於7月6日就醫，同天被送到國家傳染病中心。衛生部正在進行接觸者追蹤。

猴痘疫情蔓延全球，外電報導，世界衛生組織（WHO）表示，全球猴痘感染病例已飆升至6027例，大部分病例出現於歐洲地區。今年初以來的3起死亡病例都發生在非洲。

據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，截至7月6日，全美已有605起猴痘病例。（編輯：陳彥鈞）1110707