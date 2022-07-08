防新興人畜共通傳染病 陳建仁：全球應加強監控

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（中央社記者吳欣紜台北8日電）猴痘感染病例在全球飆升，面對持續出現的新興人畜共同傳染病，前副總統陳建仁今天說，全球應加強監控工作並誠實通報，才有利於儘速找到病原體、基因序列來發展藥物。

陳建仁接受「官我什麼事」節目專訪，今天釋出訪問內容，專訪內容談及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以及新興人畜共同傳染病等。

根據世界衛生組織（WHO）統計，猴痘感染病例已飆升77%至6027例，其中大部分病例出現在歐洲地區，目前通報也顯示，有3起死亡病例都發生在非洲。

面對持續出現的新興人畜共同傳染病，陳建仁表示，這些病毒原本都是棲息在野生動物上，但因人類過度開發、破壞野生動物棲地或是收養野生動物當寵物等緣故，使得人類跟野生動物接觸的機會增多，導致動物身上的病毒跨物種傳染給人類。

「對於這些新興傳染病的防治，最重要的工作就是加強監控」，陳建仁提到，他一直認為如果當初COVID-19在2019年12月在中國武漢地區得到很好的控制，當武漢發現住院病人時就立刻通報世界衛生組織，讓世界衛生組織派專家到武漢幫忙，也許武漢不會封城，全球也不會有COVID-19大流行。

陳建仁說，防治新興傳染病最重要的工作就是要在原來的發生地就撲滅掉，未來應該加強全球合作監控新興傳染病，且各國都應該誠實通報、儘速找到病原體、找到基因序列來發展藥物，以及全球團結彼此幫忙。

陳建仁舉例，現在非洲許多國家疫苗接種率仍低，這些國家可能就是未來新的COVID-19病毒變異株可能演發出來的地方，因此應該互相幫忙讓低收入國家也得到很好的防疫。（編輯：管中維）1110708