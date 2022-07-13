猴痘全球通報9200例 世衛下週開會討論是否發布最高警戒

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全球多地今年爆發猴痘疫情，總數已達9200例。圖為患者感染猴痘病毒，手臂和腿出現病變。（圖取自維基共享資源，版權符合合理使用原則）

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（中央社日內瓦12日綜合外電報導）全球多地今年爆發猴痘疫情，總數已達9200例。世界衛生組織（WHO）今天宣布於下週再度召開緊急會議，判斷猴痘是否構成全球公共衛生威脅。

世衛組織上月認為 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 疫情尚未構成緊急公衛事件。但隨著過去數週感染病例顯著增加，預料世衛組織將在緊急委員會下週再度開會時，考慮是否發布最高層級警戒。

美國媒體CNBC報導，世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在視訊記者會中說，猴痘疫情緊急委員會將於下週再度開會，檢視當前趨勢、防疫措施成效，並向出現病例的國家及社群提出建議。

世衛組織未提到緊急會議的確切日期。

世衛組織表示，今年迄今，全球已有63國共通報約9200起猴痘病例，而截至本月4日還只有約6000例。今年已有3人死於猴痘病毒。

目前猴痘疫情多在歐洲和北美擴散，這現象極不尋常，因為這種病毒以往不會在歐美出現。歐洲是這波疫情的重災區，今年通報確診病例占全球總數超過80%。美國也發現逾760例分散在37州、華府及轄下自治邦波多黎各。（譯者：曾依璇/核稿：李佩珊）1110713