台灣現第2例猴痘 力拚疫苗、藥物8月到貨

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧、沈佩瑤台北13日電）台灣繼6月24日公布首例猴痘境外移入個案，疾管署昨天公布第2例境外移入病例，副署長莊人祥表示，持續向疫苗廠、藥廠接洽，採購有部分進展，力拚8月到貨。

台灣第2例 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 境外移入個案為30多歲本國籍男性，今年5月至7月到美國出差，7月10日返國入境時，主動告知機場檢疫人員疑似罹患猴痘，由機場檢疫人員後送就醫，個案機場攔截，無社區活動史，未匡列密切接觸者，現階段仍收治負壓隔離病房治療中。

莊人祥今天下午在疫情記者會中說明，個案主要軀幹、臉部等部位出現紅疹、疼痛，因個案搭乘返台班機鄰座都無乘客，個案入境後只接觸機場檢疫人員及醫護人員，上述人員皆有妥善穿著防護裝備，僅列低度風險，進行衛教即可，無匡列密切接觸者。

由於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署持續加強國際港埠檢疫措施，積極與國際藥廠洽談採購第3代天花疫苗及抗病毒藥物。莊人祥指出，疫苗、抗病毒藥物洽談都有進展，預期8月到貨，針對外界關注的採購數量，因為仍在洽購階段，不便說明。

莊人祥說，疫苗到貨後，將參考世界衛生組織（WHO）建議、國內猴痘檢驗及收治方式決定接種時間，規劃可分為2方向，第一是暴露前預防，提供檢驗人員自願接種；第二是暴露後預防，照顧猴痘患者高暴露風險醫護人員可自願接種，至於可能直接接觸患者體液的家人等也是接種對象。

有媒體問及，台灣首例猴痘個案是否已經解除隔離，莊人祥說，個案需治療至全身皮膚病灶結痂完全脫落才可解除隔離，但因為台灣首例猴痘個案身上還有些結痂沒有完全脫落，尚未解除隔離，還要觀察幾天。（編輯：張雅淨）1110713