台首例猴痘個案基因序列出爐 B.1西非株死亡率較低

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（中央社記者張茗喧台北7日電）台灣6月底出現首例境外移入的猴痘病例，疾管署今天公布此個案病毒全基因序列，確認為死亡率較低的B.1西非株基因型，已提交至全球共享流感數據倡議組織，供國際學研界研究使用。

衛生福利部疾病管制署6月24日公布國內出現首例猴痘境外移入病例，為20多歲本國籍男性，自德國返台後出現發燒、喉嚨痛、肌肉痠痛、身體出現紅疹及鼠蹊部淋巴腫大等症狀，隨後確診感染猴痘，目前持續住院治療中。

疾管署今天下午公布新聞稿，宣布完成首例猴痘確診個案的病毒全基因組序列分析，結果為「B.1西非株基因型」，與2022年歐美流行型別相同，並非死亡率高達10%的中非株。

疾管署發言人莊人祥接受記者電話聯訪時表示，疾管署已將病毒全基因組序列分享至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID），除了能讓其他國家了解台灣確診病例的基因序列，如有其他國家要做相關研究、發表時，也能使用比較，貢獻國際醫學研究。

根據疾管署統計，這波猴痘疫情自5月中於英國爆發以來，截至7月7日累計60國報告至少7373例確診、3例確診個案死亡均發生於非洲，其中以歐洲及美洲病例數最多，累計病例前5名為英國1351例、德國1304例、西班牙1256例、美國605例及法國577例。

莊人祥說，在亞洲地區，韓國與台灣有境外移入病例，新加坡則於7月6日出現首例本土感染案例，但因未見韓國及新加坡公布全基因組序列，因此無法比對彼此差異。

莊人祥強調，猴痘傳播對象具侷限性、多為與陽性個案親密接觸或不安全性行為，或與照顧確診者的醫護人員有關；鑑於國際猴痘疫情逐漸擴大，疾管署於6月23日將「猴痘」列為第2類法定傳染病，以強化猴痘的疾病監測及防治，並持續加強國際港埠檢疫措施及民眾風險溝通與衛教宣導，也積極與國際藥廠洽談採購第3代天花疫苗及抗病毒藥物。（編輯：陳政偉）1110707