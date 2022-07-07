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新加坡出現首個本土猴痘病例 患者情況穩定

2022/7/7 01:10
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（中央社記者侯姿瑩新加坡7日專電）新加坡出現首個本土猴痘病例，星國衛生部表示，病患是45歲居住於新加坡的馬來西亞籍男子，6日確診，目前在醫院治療且情況穩定；這名患者與日前發現的境外移入案例沒有關聯。

猴痘疫情蔓延全球之際，新加坡衛生部6日晚間發布新聞稿表示，已確認一起感染猴痘的本土案例，患者是居住於新加坡的馬來西亞籍男子。這名45歲的患者目前收治於國家傳染病中心，情況穩定。

衛生部說，這名本土案例與6月21日公布的境外移入猴痘案例沒有關聯。

截至6日，衛生部已發現這起本土案例的3名密切接觸者，所有密切接觸者從最後一次與確診者的接觸日算起，必須隔離21天。衛生部持續進行接觸者追蹤。

衛生部表示，這名確診男子腹部下方皮膚於6月30日出現病變，接著在7月2日出現疲倦和淋巴結腫大的情況，2天後因發燒、喉嚨痛的症狀而就醫，並進行相關檢測。

衛生部指出，猴痘傳染需要密切的身體接觸或長時間接觸，因此目前這種傳染病對大眾的風險仍低。（編輯：陳正健）1110707

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