紐約猴痘確診病例攀升 接種站外大排長龍

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（中央社紐約17日綜合外電報導）美國猴痘疫情「震央」紐約，今天下午儘管天氣炎熱，仍有一排年紀20至40歲的男性排隊等候接種疫苗，保護自己和親人免於病毒感染。

紐約市布魯克林區布希威克（Bushwick）一所高中被用來當作猴痘疫苗接種中心，裡面有著一排排桌椅和成堆的醫療設備，宛如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站再現，而紐約正好也是美國最早爆發COVID-19疫情的「震央」之一。

排隊等候期間，每位與法新社交談的民眾都表示，紐約缺乏疫苗下，他們能順利預約到疫苗真的很幸運。

紐約市專設網站於15日晚間6時開放9200個時段供民眾預約接種猴痘疫苗，名額在7分鐘之內全被搶光。前3天，網站還因流量過大而當機。

23歲的巴里沃（Aidan Baglivo）告訴法新社：「這很令人沮喪，特別是歷經COVID之後，你會以為我們會有更有條理的流程或疫苗接種。實際上什麼都沒有。」

一位拒絕透露姓氏，僅說自己名叫勞勃（Robert）的民眾告訴法新社，在順利搶到接種時段前，他坐在電腦前「像是瘋子般」不停刷新頁面。

一名28歲的男性說：「這不應該是一個問題，因為已經有疫苗了，整個作業應該…更有效率，避免它變成更大的問題。」他的伴侶與好友都未能搶到疫苗。

人人都能感染猴痘這個透過密切身體接觸傳染的疾病，但Jynneos疫苗目前保留給有男男性關係的人士，因為他們占確診的大宗。

擁有800多萬人口的紐約市上週猴痘染疫人數攀升，自美國5月爆發猴痘疫情以來，本月15日已記錄到461例病例，高於11日的223例。

紐約市衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）今天表示，紐約還需要數以萬計的疫苗。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：蔡佳敏）1110718