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美國預期猴痘病例攀升 無足夠疫苗可接種

2022/7/16 16:15（7/16 17:13 更新）
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美國猴痘確診病例累計已達1470例。圖為患者感染猴痘病毒，手臂和腿出現病變。（圖取自維基共享資源，版權符合合理使用原則）
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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國預期未來幾週猴痘病例將攀升，疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基今天說，美國目前沒有足夠的疫苗可滿足需求。

法新社報導，紐約市截至7月14日已有近390起病例，淪為美國猴痘疫情的中心，特別令人擔憂。美國猴痘確診病例累計已達1470例。

感染猴痘的特徵是皮膚出現病變，有時會出現在外生殖器或口腔，通常伴隨著發燒、喉嚨痛，淋巴結疼痛。症狀通常會自行消失，但可能會極度疼痛。

美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）說：「我承認，目前轄下對疫苗的需求，高於我們目前所能提供的數量。」

她在記者會上告訴記者，「我們目前尚未取得一切所需的疫苗」。她並示警，當局「預期未來數週病例將會增加」。

幾天前，數以千計的民眾灌爆政府網站，他們同時想要登記接種猴痘疫苗，紐約市公共衛生當局在壓力下向民眾道歉。

紐約市健康與心理衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）今天說：「全美各地的疫苗供應極度稀缺、極度受限，尤其是在紐約市。」

今年5月猴痘病例在美國爆發時，美國只有2000劑Jynneos疫苗，這是目前唯一被批准用於預防猴痘的疫苗。

自那之後，美國在全國發放15萬6000劑疫苗。已有超過13萬劑納入國家戰略庫存，預計將自18日起開始配送。

瓦倫斯基說，下一輪的疫苗配送將優先派給疫情重災區。她又說：「我預期將供應紐約市更多疫苗。」（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1110716

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