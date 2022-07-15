印度出現猴痘確診首例 15名接觸者觀察中

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（中央社記者林行健新德里15日專電）印度南部克勒拉省（Kerala）昨晚證實出現猴痘首例病患，衛生與家庭福利部已派專家小組前往與當地衛生單位協調，研討因應的公共衛生措施，15名接觸者正被隔離或觀察中。

衛生與家庭福利部昨晚發布新聞稿，證實南部克勒拉省科蘭姆縣（Kollam）驗出印度首起猴痘病例。

新聞稿說，衛生部從德里派遣南下的小組是由不同領域的醫學專家組成，將與克勒拉省衛生廳協調，實地勘察，並就如何阻止病毒傳播提出建議。

衛生部表示，中央政府正採取必要步驟監控情勢，阻止猴痘疫情發生。

克勒拉省衛生廳長喬治（Veena George）昨天證實一名從阿拉伯聯合大公國返回印度的35歲男子感染猴痘，成為印度首起確診病例。

喬治說，這名病患於12日返國，目前情況穩定，他的父母已被隔離，同機11名旅客和計程車、三輪車司機等接觸者也正接受觀察。

印度政府已指示全國各大機場、港口加強把關，對出現感染症狀的旅客進行檢測，並要求各省指定專門醫院、備妥人力及其他資源來醫治確診病患。

根據世界衛生組織（WHO）7月6日公布的資料，截至7月4日，猴痘確診病例已達6027人，分布在59個國家或地區，有3人死亡，歐洲爆發疫情風險高，其他地區為普通。

世衛網站說明，猴痘為病毒性人畜共患病，通過與受感染的人、動物密切接觸，或與被病毒污染的物體接觸而傳播，臨床上的典型表現為發熱、皮疹和淋巴結腫大，近年致死率約為3-6%。（編輯：郭中翰）1110715