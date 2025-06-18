甲子園台灣日陳世凱任開球嘉賓 中職啦啦隊熱力四射

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（中央社記者楊明珠兵庫18日專電）交通部觀光署攜手台灣虎航、阪神電鐵及日職阪神虎球團昨天在阪神甲子園球場舉辦「台灣日」活動，交通部長陳世凱擔任開球嘉賓，與觀光署長周永暉、旅日棒球名將蕭一傑等共同參與開球儀式。

現場中華職棒啦啦隊6名美女熱力四射，活絡了台日觀光交流。

阪神甲子園（位於兵庫縣西宮市甲子園町）第7屆「台灣日」活動，陳世凱接受阪神電鐵社長久須勇介之邀，昨天在阪神虎對上千葉羅德隊的賽事時擔任開球嘉賓，與周永暉、台灣虎航董事長黃世惠及蕭一傑共同參與開球儀式。中華職棒啦啦隊的精彩表演，充分展現台灣友善、多元的觀光形象。

這次活動為觀光署大阪辦事處耕耘10年有成的象徵，今年適逢阪神虎球團創團90週年與2025年大阪世博舉辦期間，觀光署選定高人氣的日職對戰賽事推廣，在甲子園球場設置台灣觀光主題展攤，提供旅遊資訊並舉辦「遊台灣金福氣」抽獎、有獎徵答及社群打卡等活動，吸引眾多球迷踴躍參與，現場氣氛熱烈。

陳世凱出席「台灣日」活動，體現台灣對日本市場推廣的高度重視。他表示，甲子園是許多棒球愛好者心中的夢想舞台，不僅見證過KANO（嘉農）隊感動人心的歷史，也象徵台日間長久的文化連結。

他也藉由活動向現場貴賓與球迷發出誠摯邀請，期盼大家親訪台灣，體驗都市與自然共存、歷史與創新交織的旅遊魅力。

陳世凱進一步指出，交通部將持續支持觀光署推動台日多元交流，特別是在運動觀光、學生交流、修學旅行與地方合作方面，建立更緊密夥伴關係。

陳世凱在參觀甲子園歷史館之後，還到阪神虎隊周邊商品店購買卡娃依阪神虎Hello Kitty布偶作為紀念，象徵此次友好行程的溫馨回憶。

這次「台灣日」活動，2008年經由選秀進入阪神虎隊（效力至2012年）的蕭一傑也受邀共同參與開球儀式，備受日媒關注。蕭一傑受訪時表示，可再登上自己熟悉、摯愛的聖地投手丘緊張感如同效力阪神虎隊時一般。

蕭一傑昨天在阪神虎對千葉羅德的比賽前還參加球迷見面會。他以流利的日文，介紹「台灣日」活動，期待有機會再辦此活動，也期盼球迷訪台。

此外，中信兄弟監督平野惠一也透過影片「獻聲」。他於2008年起在阪神虎效力5年，引退後到2021年為止擔任過阪神的教練。他透過影片表示，「恭喜阪神虎創團90週年，台灣棒球熱不輸日本，台灣很溫暖，壽司飯也很好吃，歡迎球迷到台灣」。

此次甲子園「台灣日」活動也在主要車站與列車車廂內設置宣傳海報，並同步推廣神戶—台中、桃園航班資訊，提供關西地區旅客更便利的赴台選擇。

長期以來，阪神電鐵是觀光署的合作夥伴，阪神電鐵社長久須昨天特別率公司主管到甲子園球場歡迎陳世凱、周永暉一行。

久須今年2月首次應邀參與「2025台灣燈會在桃園」展出，深獲好評。他當時拜會交通部，就觀光合作進行意見交流，奠定這次「台灣日」活動的合作基礎。

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交通部與阪神電鐵也於此次交流中達成共識，將進一步推動台日運動觀光合作，攜手提升雙邊觀光能見度與吸引力，促進更多實質交流與觀光發展。

因應暑期旅遊旺季，觀光署規劃以修學旅行、郵輪觀光、高端旅遊、親子與美食主題進行推廣，並與日本旅行業協會合作辦理「野柳石光・夜訪女王」、「千人放天燈」等特色活動。此外，「台灣鐵道觀光攝影展」也正在日本巡迴展出。備受歡迎的「遊台灣金福氣」抽獎活動則延長至9月30日。(編輯：韋樞)1140618

阪神甲子園第7屆「台灣日」活動17日登場，交通部長陳世凱擔任開球嘉賓，與旅日棒球名將蕭一傑（中）、觀光署長周永暉（右1）等共同參與開球儀式。中央社記者楊明珠兵庫攝 114年6月18日

交通部長陳世凱17日出席在阪神甲子園球場的開球儀式前，先參觀甲子園歷史館，然後到阪神虎隊周邊商品店購買阪神虎Hello Kitty布偶作為紀念，象徵此次友好行程的溫馨回憶。中央社記者楊明珠兵庫攝 114年6月18日