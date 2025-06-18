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假觀光真運毒 加拿大女子攜毒逾35公斤闖關遭起訴

2025/6/18 12:38（6/18 13:31 更新）
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內政部警政署航空警察局與財政部關務署台北關4月9日執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，在桃園國際機場第二航廈發現1名首次來台的加拿大籍女子2件託運行李影像有異，經開箱查驗，查獲第三級毒品愷他命35.11公斤。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年6月18日
內政部警政署航空警察局與財政部關務署台北關4月9日執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，在桃園國際機場第二航廈發現1名首次來台的加拿大籍女子2件託運行李影像有異，經開箱查驗，查獲第三級毒品愷他命35.11公斤。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年6月18日
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（中央社記者吳睿騏桃園機場18日電）航警局今天表示，1名加拿大籍女子接受販毒集團招待，首次來台就是假借觀光名義運毒，遭查驗人員在託運行李箱中查獲第三級毒品愷他命35.11公斤，遭桃園地方檢察署起訴。

航空警察局刑事警察大隊偵三隊隊長張驄瀧接受媒體聯訪表示，航警局與關務署台北關於4月9日凌晨，執行入境旅客託運行李X光儀檢查勤務時，在桃園國際機場第二航廈，發現1名首次來台的加拿大籍女子（33歲），2件託運行李影像有異，經開箱查驗，查獲第三級毒品愷他命35.11公斤，立即報請桃園地方檢察署指揮偵辦。

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張驄瀧說，經警方調查發現，販毒集團是以免費旅遊名義招攬成員，除提供來回機票外，也提供加拿大幣1000元（約新台幣2萬1600餘元）為零用錢及免費住宿，由這名加拿大籍女子先前往維也納，再由維也納以假觀光方式走私毒品來台，所幸為專案小組即時查獲，未使毒品流入市面。

張驄瀧指出，初步了解女子無同夥也無人接機，目前正在溯源調查，全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並於近日起訴。警方將持續加強邊境毒品查緝把關工作，呼籲民眾切勿因貪圖報酬而涉足走私行為，運輸第三級毒品將處7年以上有期徒刑，切勿以身試法。（編輯：李錫璋）1140618

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內政部警政署航空警察局18日表示，1名加拿大籍女子接受販毒集團招待，首次來台就是假借觀光名義運毒，查驗人員在其託運行李箱中查獲第三級毒品愷他命35.11公斤。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年6月18日
內政部警政署航空警察局18日表示，1名加拿大籍女子接受販毒集團招待，首次來台就是假借觀光名義運毒，查驗人員在其託運行李箱中查獲第三級毒品愷他命35.11公斤。（航空警察局提供）中央社記者吳睿騏桃園機場傳真 114年6月18日
張驄瀧
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