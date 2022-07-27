猴痘緊急狀況恐持續數月 遏制傳播之窗正在關閉

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（中央社倫敦27日綜合外電報導）為世界衛生組織（WHO）提供猴痘防治建議的科學家表示，遏制猴痘傳播的機會之窗正在關閉，目前病例每兩週即增加一倍，令人擔憂疫情恐需數月才會達到頂峰。

路透社報導，據最近一次統計，全球近70個國家已出現1萬7800個猴痘病例。WHO歐洲辦事處預測，到8月2日，猴痘將在88個國家累計超過2萬7000例。

世界各地科學家告訴路透社，要對那個日期之後作預測很複雜，但他們說，猴痘傳播有可能持續數月甚至更久。

加州大學洛杉磯分校（UCLA）流行病學教授里莫恩（Anne Rimoin）稱：「我們必須超前部署。」

里莫恩也是WHO猴痘專家委員會成員，她說：「很明顯，想這樣做，機會之窗正在關閉。」這個委員會上週召開會議，以決定此次疫情是否構成國際公共衛生緊急事件。

委員會大多數成員投票反對這一舉措，WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）卻採取前所未有的步驟，宣布此為緊急事件。

全球衛生專家表示，做出上述宣布後需要採取緊急行動，包括增加疫苗接種、檢測、對感染者進行隔離和追蹤接觸者。

WHO歐洲諮詢小組主席、日內瓦大學全球衛生研究所所長法拉歐（Antoine Flahault）說：「傳播顯然未受到遏制。」

倫敦衛生與熱帶醫學學院教授惠特沃斯（Jimmy Whitworth）稱，他預期至少在接下來4到6個月內感染病例不會達到高原期，要直到感染風險最高的人接種疫苗或被感染才有可能。英國國內性健康組織最近估計，那可能要達到約12萬5000人。

科學家稱，儘管猴痘並未在全球造成大量死亡，但一種令人不快的病毒在新的人口群體中出現，仍是個壞消息。科學家還說，持續傳播還可能導致突變，使病毒更有效率傳播。

德國科學家昨天發布一份研究報告，指他們進行病毒基因定序的47個病例中的一個，出現可能讓猴痘更容易傳僠的突變。

里莫恩表示：「警鐘已經（在非洲）響起，但我們一再按下貪睡鈕。現在是該醒來採取一些措施的時候了。」她說：「任何地方的疫情都有可能成為傳遍各地的疫情。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110727