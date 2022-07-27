巴西衛生專家：猴痘可能已社區傳播 應尋求疫苗

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（中央社記者唐雅陵聖保羅26日專電）巴西全國衛生廳長委員會主席費南德斯今天表示，猴痘很可能已在巴西進入社區傳播。巴西需要擴大檢測、更新病例隔離標準和尋求疫苗，在猴痘成為更嚴重危機前遏制它。

巴西全國衛生廳長委員會（Conass）主席、公共衛生專家費南德斯（Nésio Fernandes）指出，到目前為止，巴西對猴痘的反應都是「應急式」，但可能在未來幾個月內變得不足，重複COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行開始時所犯的錯誤。

費南德斯表示，目前巴西各州都獨立行動，有自己的檢測和監測病例標準，但部分地區對蔓延的猴痘病毒保持沉默，意味著病原體可能在人群中傳播，而衛生服務部門沒有正確發現。

費南德斯指出，巴西需要全國性的協調工作，由聯邦政府制定標準化防疫策略，避免讓猴痘成為更大的威脅。

費南德斯表示，各國為遏制疫情而進行的溝通和行動差異很大，所以世界衛生組織（WHO）23日宣布猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）的決定正確，讓全世界加快監測行動和技術開發，以快速應對猴痘疫情。

費南德斯認為，不能將COVID-19作為識別其他情況為突發公共衛生事件的標準，即使猴痘的殺傷力較低，仍快速在國際間流行。

此外，認為猴痘只發生在特定的群體中，如年輕人、同性戀者、雙性戀者或與男性發生性關係的男性，這種扭曲的觀念反而成為一大陷阱。根據猴痘病毒本身的特徵，開始在異性戀者或老年人等其他群體中越來越頻繁出現，只是時間問題。

費南德斯指出，猴痘很可能已在巴西進入社區傳播，巴西需要採取具體行動來應對疫情，包括擴大檢測、更新確診病例隔離標準和尋求疫苗。

巴西有國際認可的機構可以生產疫苗，巴西也具有很大的國際影響力，可以利用這種影響世衛組織或市場來保證劑量，但巴西遲遲沒有動作。

費南德斯警告，巴西是人流大國，猴痘在巴西得不到控制不僅對當地構成風險，而且對拉丁美洲和全世界構成風險。

世衛組織猴痘專家路易斯（Rosamund Lewis）今天表示，巴西的猴痘情勢非常令人擔憂，巴西當局應注意國際關注的突發公共衛生事件和臨時建議，採取適當行動。巴西的病例可能因缺乏檢測被低報。

根據「用數據看世界」（Our World In Data）25日的數據，全球有超過1萬7000例猴痘確診病例，其中813例在巴西發現。（編輯：馮昭）1110727