中國公告防猴痘傳入 吳尊友稱不會大規模流行

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（中央社記者張淑伶北京26日電）中國海關總署24日發布有關防止猴痘疫情傳入的公告。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則發文指出，猴痘遲早會傳入中國大陸，但不會造成大規模流行。

根據世界衛生組織（WHO）通報，今年已有75個國家報告了超過1萬6000例猴痘病例，WHO已經在23日宣布，將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC），這是世衛最高等級公衛警報。

中國海關總署24日發布公告，來自猴痘疫情發生國家的人員，如果接觸過猴痘病例或出現發熱、頭痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴結腫、面部和身體大範圍皮疹等症狀，入境時應主動向海關申報，海關衛生檢疫人員將按規定程序採取醫學措施並開展採樣檢測。

此外，來自猴痘疫情發生國家且有染疫或染疫嫌疑的交通運輸工具的承運人以及集裝箱、貨物的貨主等責任人，應按規定程序實施衛生處理。

相關規定有效期6個月。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友25日在微博發文表示，目前在中國大陸、香港和澳門還沒有發現猴痘病例報告，但以猴痘在歐美國家波及的人群和傳播方式來看，猴痘傳入中國大陸、港澳只是時間問題。

他認為，中國大陸最早受到猴痘疫情襲擊的極有可能會是男男性行為人群，然後向其他人群擴散。由於傳播方式限制，其傳播速度、波及的人群範圍，遠遠不會像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）流行那樣，「猴痘疫情不會在中國造成大規模流行」。

吳尊友說，預防猴痘，一是避免與感染的動物接觸，二是盡可能不要和感染的人直接接觸。根據這次猴痘疫情的主要傳播方式，避免與可能來自疫區的人發生親密接觸，是重要的預防措施。

至於感染猴痘病毒後產生的免疫保護效果能維持多久，他表示目前仍然不清楚，已有1例病例報告曾經感染過猴痘病毒後，又再次出現感染。既往在非洲猴痘流行區的研究顯示，天花疫苗對於猴痘的預防效果約在85%。（編輯：呂佳蓉）1110726