澳洲宣布猴痘為全國重大傳染病 國內累計44病例

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（中央社雪梨28日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）本月23日宣布將猴痘疫情列為全球公衛緊急事件之後，澳洲政府今天也宣布這種疾病是「全國重大傳染病事件」，以利當局協調應對措施。

澳洲廣播公司（ABC）報導，澳洲首席醫療官（Chief Medical Officer）凱利（Paul Kelly）宣布，感染案例日漸增加的猴痘已成為「全國重大傳染病事件」（communicable disease incident of national significance）。

上述宣布意味著，這種傳染病如今需要國家政策、干預措施、公共資訊或資源部署，以向受到影響的行政區域提供協助。

路透社報導，凱利透過聲明宣告啟動國家事件中心（National Incident Centre），以加強協調國內各州和領地之間的抗疫工作。

凱利指出，猴痘這種傳染病的傷害性和傳播力都遠低於COVID-19（2019冠狀病毒疾病），目前澳洲共有44起猴痘病例，其中大多是自國外返國的旅客。

他還提到，根據統計今年迄今，全球已有71個過去從未通報猴痘病例的國家出現2萬311起病例。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）23日宣布將猴痘疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」（PHEIC）。這也是世衛負責人首次在專家委員會意見分歧的狀況下，自行決定發布最高層級公衛警報。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1110728