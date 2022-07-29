猴痘疫情蔓延 舊金山8/1進入緊急狀態

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（中央社舊金山28日綜合外電報導）由於感染猴痘病例持續增加，舊金山今天宣布8月1日進入緊急狀態，允許相關單位官員免去繁複行政程序，迅速因應這項公共危機，這讓人想起1980年代開始肆虐該市的愛滋病疫情。

舊金山市市長布里德（London Breed）說：「我們身處一個非常可怕的地方，我們不希望聯邦政府忽視我們的需要。許多LGBTQ社群的領導人，數週前也要求提供額外的幫助、支援和協助。」

她說，這個城市「迫切需要疫苗」。

布里德的宣布受到同性戀權利倡議人士的歡迎。他們先前宣稱舊金山因應 猴痘 猴痘小百科 猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。 症狀：

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 症狀持續2至4週後會痊癒。

發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹， 傳染途徑：

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。

人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。 預防措施：

確實洗手、避免與帶病動物接觸。 資料來源：衛福部、WHO 看更多 關閉 病毒的作為遲緩，並對此感到愈來愈沮喪。儘管任何人都可能被感染，但目前為止的猴痘案例，大多為從事男男間性行為者。

代表舊金山的民主黨籍州參議員魏納（Scott Wiener）說：「先前對抗愛滋病毒（HIV）和COVID-19（2019冠狀病毒疾病）時，舊金山站在公共衛生的最前線，現在對抗猴痘時亦然。我們不能、也不會讓LGBTQ社群孤立無援。」

根據舊金山公共衛生局的數據，全美目前有4600個猴痘病例，其中加州有約800例，舊金山就占了281例。而由於全美短缺疫苗，讓人們為了少之又少的疫苗排隊好幾個小時，而且往往在疫苗用完後，就只能眼巴巴地離開。

上週，LGBTQ社群的成員，在一次舊金山的聽證會上表達了他們的憤怒和沮喪，稱他們只能依靠社群媒體獲知相關訊息，因為舊金山公共衛生部門沒有提供篩檢或疫苗接種等基本資訊。

36歲的坦普拉諾（Tom Temprano）曾在6月底參加舊金山「同志驕傲」週末活動，他接獲通知，稱至少有一名參加者的猴痘篩檢呈陽性反應。他因此撥了地方衛生當局為協助民眾接種疫苗所提供的4個電話號碼，但電話都沒人接，他還留了言。

1980年代初期，愛滋病（AIDS）在舊金山和其他地區肆虐之際，美國政府反應遲鈍，諸如ACT UP這樣的團體誕生，並發起行動對抗愛滋病。

針對各界擔心美國錯失抑制猴痘的良機一事，聯邦官員今天表示，儘管有疫苗供應的問題，美國的猴痘疫情仍可被擋下。

公共衛生部門表示，猴痘病毒由皮膚接觸感染，包括性行為、接吻、近距離呼吸、共用床上用品或衣物。當局也要求有感染風險的人，在人群中活動時不要將皮膚暴露出來，並觀察是否有諸如發燒、水泡、皮膚出現疹子等症狀。

世界衛生組織（WHO）上週把迄今在70個國家現蹤的猴痘疫情列為國際關注公共衛生緊急事件，那是世衛最高等級公衛警報。（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110729