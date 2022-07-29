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菲律賓通報首起猴痘病例 確診者曾有海外旅遊史

2022/7/29 18:10（7/29 18:39 更新）
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圖為猴痘病毒粒子。（圖取自美國疾管署網頁cdc.gov）
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（中央社馬尼拉29日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）宣布將猴痘疫情列為國際關注公共衛生緊急事件（PHEIC）不到一週，菲律賓官員今天證實國內出現首起猴痘確診病例，該名確診者曾有海外旅遊史。

法新社報導，菲律賓官員並未透露確診者性別，僅表示患者年齡為31歲，並在昨天接受即時聚合酶連鎖反應檢測（RT-PCR）後驗出陽性反應。

衛生部官員何佳兒（Beverly Ho）表示：「確診病例先前曾去過有猴痘病例紀錄的國家。」

她還說：「已記錄10名密切接觸者，其中3人來自同一家庭。所有人都被建議隔離，並接受衛生部的監測。」

西非和中非國家以外的世界各國及地區，自今年5月起通報的猴痘

猴痘小百科

猴痘是由猴痘病毒所引起，是一種病毒性人畜共患病。

  • 症狀：
    發燒、頭痛、肌肉酸痛與背痛，並逐漸出現淋巴腺腫大與倦怠，發燒後出現皮疹，症狀持續2至4週後會痊癒。
  • 傳染途徑：
    人們被感染猴痘病毒之動物咬傷或接觸其血液、體液或其皮膚病灶而致病。猴痘亦可經由接觸患者的體液或處理被病毒污染的衣物、被單遭到感染。
  • 預防措施：
    確實洗手、避免與帶病動物接觸。

資料來源：衛福部、WHO

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確診病例大幅增加。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）27日表示，世衛已收到78個國家通報的超過1萬8000起確診案例，其中7成位於歐洲，25%在美洲。

譚德塞還說，從5月猴痘疫情爆發以來，已出現5起死亡案例。

菲律賓當局試圖阻止可能的恐慌，聲稱猴痘不像COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）的新聞主管官員安赫萊斯（Trixie Cruz-Angeles）說：「猴痘不像COVID能輕易透過空氣傳播且可能致死。」

何佳兒指出，菲律賓正與美國合作以取得猴痘疫苗。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：陳彥鈞）1110729

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